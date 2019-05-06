經濟成長可達2.27% 主計總處很樂觀

2019-05-06 13:36 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



主計總處指出，今年經濟成長率可望超過原本估計的2.27%。（photo by Chi-Hung Lin on flicker） 分享 facebook 今年經濟成長率可望達2.27%！主計總處主計長朱澤民6日表示，受到中美貿易戰影響，投資回流台灣的數字逐漸上升，進而帶動台灣整體經濟發展。日前公布的第1季經濟成長率比2月估計時的數字少，但接下來幾季的GDP都可望超過2%，因此今年經濟成長率可望超過原本估計的2.27%。

藍委憂主計處太樂觀

國民黨立委林德福6日於立法院質詢主計總處時指出，日前主計處看好台灣經濟是穩定成長，然而4月底公佈的第一季成長率數字為1.72%，比原本2月估計的1.82%還要少，加上全球景氣仍趨緩，對於台灣經濟成長恐有負面衝擊。

國民黨立委曾銘宗也指出，雖然主計總處等中央機關對台灣經濟成長抱持樂觀，並認為能超過2%，但新加坡的銀行業者卻認為台灣經濟成長頂多1.9%，懷疑主計總處的態度過於樂觀。

成長率保2沒問題

但朱澤民表示，受到中美貿易戰影響，台灣內部的投資數目正逐漸提升，加上台灣對美國的貿易出口量也在增加中，因此台灣經濟不管是內需還外銷都可望成長。

外界認為第1季經濟成長率比原本估計的少，是出口成長不如預期所致，但朱澤民指出，以美元來看，出口值確實是減少，然而若以台幣來看，則有1.2%成長，因此仍看好台灣經濟成長。

至於經濟景氣回升情形，朱澤民表示，估計第二季GDP會有1.99%、第三季2.42%、第四季2.78%。而就目前資料來看，台灣經濟成長率保2絕對沒有問題，未來經濟成長也很有機會超過原本估計的2.27%。雖然進一步的數字要等5月才能確認，但主計總處對預估數字有信心。

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