開曼經濟實質法施行細則2.0出爐 有什麼差別？

2019-05-06 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



有「租稅天堂」之稱的開曼群島日前發布經濟實質法施行細則2.0，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖哲莉表示，此與先前版本整體差異不大，主要為「投資基金定義、相關個體從事相關活動但無相關所得者，無須符合經濟實質測試」等觀念釐清，但受新法案影響的公司應儘早諮詢專業機構，就現階段法令明確的部份祭出相關因應措施，並持續關注後續法令動態，即時調整對策。

廖哲莉表示，施行細則2.0主要修訂的項目如下：

一、純控股公司無須在島內召開董事會：

施行細則2.0強調，純控股公司無須在開曼群島境內有指揮與管理活動（如召開董事會），強調並澄清純控股公司無須在島內召開董事會的疑慮。

二、投資基金定義：

施行細則1.0規定，投資基金下持有的轉投資皆可豁免經濟實質的要求；細則2.0增訂前述情形，其轉投資公司若有從事相關活動者（如有實際營運的最終投資標的公司），仍須符合經濟實質測試，不得豁免。

三、其他地區稅務居民：

其他地區稅務居民包含美國稅法上認定的非企業實體，且其股東為美國公司者，須出具外部稅務專家簽署的聲明書，或者主要管理階級聲明該個體全部所得已透過美國公司申報納稅。

四、經濟實質測試要求：

施行細則2.0強調，本法案沒有要求相關個體須積極從事相關活動，才須符合經濟實質測試。若無從事相關活動但被動取得相關活動產生相關所得，仍視為該個體有從事相關活動。另外，相關個體從事相關活動但無相關所得者，無須符合經濟實質測試，但仍須辦理年度聲明與年度申報。

五、控股公司定義：

施行細則2.0強調，投資基金不算純控股公司。此外，目前「財務型投資公司」解釋上歸屬於開曼施行細則的投資基金亦屬豁免項目，此說明也呼應BVI施行細則的內容。

六、服務公司定義：

服務公司的定義，僅限提供集團內關係企業的服務公司。

七、高風險IP公司：

高風險IP公司定義刪除未從事研發、經營品牌或經銷者。

廖哲莉指出，施行細則2.0雖然給予部分觀念澄清，但實務上仍有許多適用疑義，建議企業仍應透過專業機構協助，就法規明確者進行相關因應方案評估，同時也應持續關注未來法令細則更新發展，以即時調整因應策略。

此外，隨著各地區施行細則陸續公布，將有助於各項疑義解釋截長補短、相互參照。畢竟這些租稅天堂地區處境一致，解釋太鬆或太緊都會造成OECD和EU進一步檢視抑或客戶流失的窘境，如何協調相互間立法及解釋差異，應是租稅天堂地區下一個課題。