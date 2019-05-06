回台投資風起 工業地產需求噴發

2019-05-06 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 游智文 ／台北報導



瑞普萊坊統計指出，廠商自用拓廠、建商買地建廠雙引擎帶動下，今年前四月工業用地總成交金額達196億元，較去年同期激增一倍，並打破2017年114億紀錄，創下同期新高，投資工業地產風潮越來越夯。

根據瑞普萊坊統計，台灣商用不動產第一季成交金額為182億，為2014年以來同期新高，與去年同期相比增加四成，其中，工業地產的工廠、廠辦共成交65億元、占比為36%，是市場需求最強的產品。

瑞普萊坊總監黃舒衛分析，美中貿易戰帶動台商回流、產業鏈遷移，加上產業轉型、投資人低檔布局，促使工業地產需求噴發，光是四月上市櫃公司交易工廠、廠辦金額就破40億，土地更夯，最近一周工業土地交易金額就直逼20億。

瑞普萊坊統計今年前四月工業土地交易金額前五大，江陵集團以46.3億買進北科園區軟橋段，金額最多，華固建設以20.5億買進新莊工業地居次，其他分別為大立光買進台中土地、立彊開發買桃園工業地、全家便利買台中大肚土地。

黃舒衛表示，購地前五大戶包括開發商、科技廠，超商，顯示工業用地買方相當多元。

瑞普萊坊投資部總監葉韋廷分析，台商看好產業環境，回台投資分散風險已成趨勢，也帶動史上最大規模的台商投資。目前經濟部已審核通過40家廠商回台投資申請案，累計總投資金額超過2000億元。

他表示，因應產業、企業的ABC（AI、Big data、Cloud）的需求，及物聯網、5G的商機，在科學園區與工業區周邊增設總部、研發、實驗與生產據點，「以軟扶硬」已成廠商插旗工業地產的新趨勢。