雇主不可不知 在台26萬移工「齋戒月」該注意哪些事？

2019-05-06 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



今年穆斯林「齋戒月」從今（6）日開始至6月4日結束，信奉伊斯蘭教的移工在此期間的白晝不吃不喝，又稱為守齋。勞動部提醒，雇主只要掌握平常心、主動關懷、彈性調整工作等三大要點，就能協助移工順利守齋，進一步拉近勞雇距離，並且提升移工在台安心工作的動力。

一、平常心對待齋戒月及守齋

伊斯蘭教的教徒稱為穆斯林，齋戒月（Ramadan）是穆斯林每年中最神聖的一個月份，全球各地約16億穆斯林在此期間進行齋戒，從日出到日落間禁食，所以會在日出之前飲食，補充一整天所需能量，隨後還會接著禮拜，並且增加閱讀古蘭經的時間；當移工在齋戒月的白晝時間守齋時，請尊重他們的宗教信仰，並以平常心對待。

二、主動關懷移工健康狀況

勞動部勞動力發展署表示，目前在台灣的印尼籍移工約有26萬人，大多信仰伊斯蘭教，多數從事家庭看護或製造業工作，與我們生活緊密相連。

齋戒中的穆斯林可能會因為白晝時間暫停飲食飲水，以致出現身體不適的情形，請適時給予關心及適當協助。

三、適時彈性調整工作安排

勞動部提醒，穆斯林移工因為要守齋一個月，除在白晝禁飲食，也禁止一切紛爭，在此期間移工仍可工作，但若因為守齋而影響工作表現，希望雇主可以多加包容，並在必要時伸出援手，給予移工彈性的工作安排，讓他們能夠安心透過齋戒，回歸心靈的純淨狀態。