親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

精誠所至 金石為開？如何停止纏擾的追求文化

雇主不可不知 在台26萬移工「齋戒月」該注意哪些事？

2019-05-06 12:48經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

今年穆斯林齋戒月」從今（6）日開始至6月4日結束，信奉伊斯蘭教的移工在此期間的白晝不吃不喝，又稱為守齋。勞動部提醒，雇主只要掌握平常心、主動關懷、彈性調整工作等三大要點，就能協助移工順利守齋，進一步拉近勞雇距離，並且提升移工在台安心工作的動力。

一、平常心對待齋戒月及守齋

伊斯蘭教的教徒稱為穆斯林，齋戒月（Ramadan）是穆斯林每年中最神聖的一個月份，全球各地約16億穆斯林在此期間進行齋戒，從日出到日落間禁食，所以會在日出之前飲食，補充一整天所需能量，隨後還會接著禮拜，並且增加閱讀古蘭經的時間；當移工在齋戒月的白晝時間守齋時，請尊重他們的宗教信仰，並以平常心對待。

二、主動關懷移工健康狀況

勞動部勞動力發展署表示，目前在台灣的印尼籍移工約有26萬人，大多信仰伊斯蘭教，多數從事家庭看護或製造業工作，與我們生活緊密相連。

齋戒中的穆斯林可能會因為白晝時間暫停飲食飲水，以致出現身體不適的情形，請適時給予關心及適當協助。

三、適時彈性調整工作安排

勞動部提醒，穆斯林移工因為要守齋一個月，除在白晝禁飲食，也禁止一切紛爭，在此期間移工仍可工作，但若因為守齋而影響工作表現，希望雇主可以多加包容，並在必要時伸出援手，給予移工彈性的工作安排，讓他們能夠安心透過齋戒，回歸心靈的純淨狀態。

移工穆斯林齋戒月
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

商總理事長之爭 王令麟：全力衝事業無任何意願

2019-05-06 12:14

經濟成長可達2.27% 主計總處很樂觀

2019-05-06 13:36

BVI經濟實質法台商停看聽 會計師：留意3重點

2019-05-06 13:35

川普丟震撼彈 台灣今年經濟成長率保二有威脅

2019-05-06 13:33

開曼經濟實質法施行細則2.0出爐 有什麼差別？

2019-05-06 13:08

商業服務業景氣震盪 商研院：向上動能不足

2019-05-06 11:31

美中將長期經濟冷戰 商研院：提振景氣措施宜加速加強

2019-05-06 11:02

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

美中貿易談判若破局 台經院：對台非完全負面

2019-05-06 10:25

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

廢水與雨水循環再生 黑水煉金「解全球的渴」

2019-05-06 08:39

名家觀點／美國經濟還行 就業是關鍵

2019-05-06 01:13

企併法研修 保障小股東權益

2019-05-05 23:47

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

企併資訊揭露 要求完整即時性

2019-05-05 23:33

國際比較 香港最護小股東

2019-05-05 23:33

本周指標／澳馬紐泰利率估不動

2019-05-05 22:54

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

2019-05-05 18:16

大林、通宵電廠3機組延役至111年 台電：並無缺電情形

2019-05-05 16:57

購車貨物稅補貼落日 掀論戰

2019-05-05 00:05

政府汽機車政策頻轉彎 業者也頭暈

2019-05-05 00:04

鐵飯碗 國營事業擴大徵才

2019-05-04 23:56

夢幻職業榜首國營事業…橫跨四世代

2019-05-04 23:56

昔日的股王現今股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:30

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:30

一出手就是百億 郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:16

南山人壽到底怎麼了？尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:13

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」現在報名享優惠

2019-04-29 15:53
看更多

熱門文章

台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享耆壽98歲

2019-05-05 16:31

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

大林、通宵電廠3機組延役至111年 台電：並無缺電情形

2019-05-05 16:57

空服員工會明11點至勞動部抗議 三大訴求要中央表態

2019-05-05 16:02

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38

大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

2019-05-05 18:16

業務員不上金融聖經十誡課程 小心被撤銷登錄

2019-05-05 21:38

銀行留才／產假、生產補助加碼

2019-05-05 23:28

郭董粉專發文：終結內耗拚經濟

2019-05-06 00:27

名家觀點／美國經濟還行 就業是關鍵

2019-05-06 01:13

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

安養信託績效 公銀領風騷

2019-05-05 23:28

晶睿4月營收 創歷史新高

2019-05-05 18:14

鴻海鄭州廠招工 歡迎老兵新秀

2019-05-06 00:27

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

4G限速188吃到飽 亞太電信推網路門市限定促銷案

2019-05-06 11:20

專家觀點／阿茲海默藥的大商機與大風險

2019-05-05 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top