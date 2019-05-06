數千僑民年領2億國保年金 擬修法設限才能領

2019-05-06 12:22 中央社 台北6日電



國保年金收繳10年大限到期，雖展延繳款2個月，但僅有2萬餘人補繳。 聯合報系資料照片 分享 facebook

數千名僑民僅繳不到1、2年國保保費，就能領基礎保障年金每月新台幣3628元，國保年金每年因此支出約2億元。社保司長商東福說，有些民意認為不公，未來可能設限才能領。

國民年金保險是柔性的強制社會保險，自民國97年10月1日開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，希望提供這些民眾老年、生育、身障、死亡等保障。

不過，國民年金從開辦以來，常有負面訊息，包含民眾對國保欠缺信心，擔心國保破產、不少民眾欠費未繳，也傳出有民眾領了國保的生育給付後就不再繳費的「漏洞」。

衛生福利部社會保險司長商東福今天接受中央社記者訪問時表示，國保年金是希望保障民眾晚年的生活，應該正面看待，不能因少部分人的行為忽視大多數人因年金受惠，且生育給付的請領條件已做過修改，「不能說是漏洞。」

不過，商東福說，近年針對國保年金確實有一些希望檢討的聲音，不少民意代表都提出質疑，認為有些僑民僅在台灣設籍1、2年，滿65歲就能開始領老年年金，並不公平，且長遠對年金財務衡平也有影響。

商東福表示，在國保開辦之初，針對海外僑民做過很多討論，有些人認為，僑民設籍台灣，也是國民，應給予照顧，僑民也是依法納保、領取年金。統計民國97年至105年資料，有4508名僑民是63、64歲才在台灣設戶籍，滿65歲即開始領老年年金。

這些僑民年金給付是較優的A式，除按年資計算的年金外，還能領到政府提供的基本保障年金每月3628元。根據社保司統計，這些僑民每月領到的給付落在3000元至3800元間，其中有超過7成是領3628元至3800元。

根據105年12月底統計，當年有約79萬人領老年年金給付，4508名領年金的僑民僅佔不到1%。但根據估算，國保年金每年給付給這4508人約2億元。

商東福表示，近年陸續有聲音希望檢討這一塊，立法院也有委員已提案修法，但並不是要剝奪僑民領老年給付權利，而是設下條件，僑民近3年每年應在台灣待超過183天，才能請領A式老年年金。

不過，商東福也說，照顧設籍台灣的海外國民也是政府的責任，此案還有待凝聚社會共識，經修法完成後才會上路。