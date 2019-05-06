美中將長期經濟冷戰 商研院：提振景氣措施宜加速加強

2019-05-06 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今（6）日公布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測到今年9月仍將在長期趨勢下微幅震盪，意味著景氣走勢已無急降風險，只是回復足夠向上動能仍感不足，也表示政府正實施中的抗衰措施是有作用的，但抗衰措施仍待加強加速。

商研院指出，雖然預測今年5、6月的「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」會稍稍回升，但預估Q3又會略呈下滑，只是降幅輕微。但，比較以前各循環指數開始低於長期趨勢的步調，目前這次的坡度算是最平緩的。

商研院表示，景氣於去年Q4迄今始終呈現上下震盪微幅下降走勢，有如春燕欲出猶縮，顯示多空交戰，繼續下降風險降低，但回復穩定向上動能仍顯不足。

對於未來的景氣復甦，商研院進一步建議，政府提振景氣措施應把握通膨壓力尚未形成之前加速加強，厚植競爭實力。

商研院進一步指出，如今在美中貿易戰演成長期經濟冷戰趨勢越見明朗之際，加上政府極力鼓勵台商回流，已見引起國際關注之初步成果，最近經濟部也不斷傳出台商回流投資案件與金額創新高的好消息。但景氣循環指數卻在今年開始又見轉降，希望此一投資決策與執行的時間落差能不斷有效縮減，對目前力抗景氣衰退的政策措施效果能夠確實平添足夠動能。