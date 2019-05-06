中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美國總統川普5日在推文表示，對2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，將自10日（周五）起從10%提高到25%。對此，經濟部長沈榮津今（6）日表示，台商回流的速度肯定會再加速，特別是伺服器廠商。

沈榮津指出，若在大陸投資的台商，所生產的產品在此波美國對中國產品加徵懲罰性關稅之列的話，一定是會有影響的。

沈榮津表示，美中貿易戰已經打了一年多，過去台灣和大陸的產品比的是「性價比」，指的是性能和價格，但自從華為事件後，資安成了美國非常重視的疑慮，但相對來說，這對台灣就很重要，因為這是台灣廠商的優勢。

沈榮津指出，「歡迎台商回台投資行動方案」啟動四個月以來，回來的資通訊廠商可說是又多又快，特別是高階伺服器，不僅廠商回台投資的量特別多，腳步加速也很明顯。美國對中國產品的資安疑慮，正是給台灣的機會。

此外，針對台商回流的腳步放大，加速也加快。關於台商最關心的穩定供電一事，沈榮津今日也再次強調，對經濟部來說，「穩定供電」是重中之重的施政項目，並有三大執行重點。

包括：已在進行的工程計畫，經濟部已要求台電務必如期如質做好管控，第二則是大修機組也需如期歸隊，第三則是機組平常的基礎運轉維護保養一定要做好。

另，針對高雄市長韓國瑜積極爭取「自經區」首選在高雄一事，沈榮津表示，如果自經區會使得中國大陸的產品進來的話，這是很嚴肅的問題。如果一定要做「自經區」，沈榮津今日首度明確表示，要就是全面，不是針對某一區域。