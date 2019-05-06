美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰火持續延燒，美國總統川普宣示，對於2,000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，將自周五（10日）起從10%提高到25%。經濟部長沈榮津今（６）日表示，美中貿易爭端影響廠商布局，正好給台灣一個機會，目前政府推動「歡迎台商回台投資」方案是有價值的，而這一波又以資通訊產品業者回流「特別多、特別快」。

川普今年初便一再威脅提高對2,000億美元陸貨的懲罰性關稅稅率，但在中、美同意展開貿易協商後卻延後這個決定，他也在推文中指出，未來可能會再對3,250億美元的中國產品加徵25%關稅，並且抱怨與中國的貿易協商進展太慢。

沈榮津稍早在立法院受訪時表示，美方此舉將會影響大陸產品，如果有在大陸投資的台商，而且名列這2,000億元商品者也會受到衝擊，此將可能加速廠商回台，所以現在政府「歡迎台商回台投資」方案是有價值的。

沈榮津說，過去台灣和大陸產品都在談「性價比」，但從華為、中興及美中貿易戰正式開打後，還多了個「資安」爭議，這對台灣而言相當重要，也正好是個機會，因為高階產品在陸生產，國際大廠將有疑慮，所以可以看到這一波回台的廠商，尤以資通訊產品「特別多、特別快」。