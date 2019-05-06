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科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

「抖手扁」7劍出鞘 藍綠橘通殺 只有1人金鐘罩…

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

媒體報導，美國總統川普5日在推文表示，對2000億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，將自周五（10日）起從10%提高到25%；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，原先預期下半年景氣回溫的腳步，恐將因此停止，但也可能促使台商回流的腳步放大，速度加快。

孫明德表示，在談判的收尾階段，川普提出要增加關稅的想法，應該是一種談判策略的考量，希望對方在最後的重大議題上讓步。但是，對於風平浪靜已久的金融市場來說，這項消息出乎市場意料之外，可能會讓各國的金融市場產生震盪，特別是跟貿易相關的東亞各國，將會首當其衝。

孫明德說，假如美中貿易談判到此破裂，對於剛回復信心的廠商來說，也將面臨新的衝擊，除了近期正在回溫的各國領先指標以及出口表現遭遇逆風，原本各界預期下半年景氣回溫的樂觀情緒也將受到影響，景氣回溫腳步將會變慢或停止。

不過，對於台灣來說，中美貿易談判倘若破裂，將使得更多台商興起返台投資的想法，今年已有2000多億元的廠商投資計劃回到台灣，美中貿易協商假如全面破裂，甚至關稅範圍波及電子零組件及資通訊產品，孫明德指出，在下半年將可能更會有更大規模的台商投資潮發生，因此即使短期內出口受到影響，但台商返台投資將可為下半年緊急提供一定的支撐動力。

另外，占台灣出口比重10%的資通訊產品產業，也將擴大透過台灣直接出口美國，這類產品出口數據在今年1到3月已經有二位數的成長，假如美中貿易戰持續擴大，預期這部分的出口數據將會持續增加。

台商景氣關稅
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