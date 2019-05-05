親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

春吶照片被調亮 潘恒旭嗆「會落選不是沒原因」

尋求鄉親支持 蔡總統說下半年經濟會更好

2019-05-05 14:39經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

徇情鄉親支持，蔡英文總統今（5）日出席「新北市嘉義同鄉會第十屆理事長、理監事就職典禮」，她表示，台灣下半年的經濟及投資一定會成長非常的快，希望鄉親能對政府有信心，並繼續給予支持。

總統說，她從2016年執政到現在已經三年，這三年來政府做了很多打地基的工作，在打地基時可能比較吵雜，灰塵也很多，但是現在地基打好了，而且非常穩固，可以一層樓、一層樓的往上蓋。

她舉例，政府認真拼經濟已經有一些成績，這幾年臺灣的經濟穩定成長，稅收也都有增加。因此，政府用減稅的方法回饋給人民。

現在是5月，她相信鄉親應該都有感受到今年繳的稅比較少。現在的年輕人，年薪如果在40.8萬元以下，或雙薪家庭年收入81.6萬元以下，四口之家年收入低於123.2萬元以下者，都免繳所得稅；這就是政府照顧社會、回饋社會的方式。

總統提到，這幾個月台灣的投資情況也越來越好。1月到4月底台商回台投資已經累積了2,350億元，創造了2.1萬個就業機會，後面還有很多台商在排隊要回來投資，「今年是台灣投資大爆發的一年」。

總統指出，國際上有名的企業也想在台灣加碼投資，要讓台灣成為區域的研發中心；台灣的年輕人將來會有更多機會找到優質的工作。

此外，前瞻基礎建設計劃在2019年的投資已經達到高峰，今年下半年，我們的經濟以及投資一定會成長非常的快，她希望鄉親能對政府有信心，並繼續給予支持。

總統說，政府拼經濟展現出成績，但守護台灣的主權也非常重要。中國對台灣的文攻武嚇不斷，但是我們堅守台灣的主權，一步都不退讓；保衛台灣的國土，讓台灣人可以安居樂業、有尊嚴的生活。在外交上，我們也很努力，現在，在國際上也有很多人給台灣支持及關心。

台商前瞻基礎建設

相關新聞

購車貨物稅補貼落日 掀論戰

2019-05-05 00:05

政府汽機車政策頻轉彎 業者也頭暈

2019-05-05 00:04

上月出口 估終止連五黑

2019-05-05 00:02

購車補助2年汰舊增21萬輛 政策延續？兩派角力

2019-05-05 00:02

3月經常性薪資增幅 挑戰2％

2019-05-05 00:01

夢幻職業榜首國營事業…橫跨四世代

2019-05-04 23:56

電業法強制減排 阻台電賣綠電

2019-05-04 23:35

用電大戶買綠電卡關 經濟部尋求解套

2019-05-04 23:31

勞動基金第一季賺退休金增 立委批蘇揆說錯勞動部回擊

2019-05-04 19:08

除了最高4.4個月獎金 國營事業員工還有這些隱藏福利

2019-05-04 14:21

搶捧鐵飯碗！國營事業今年釋近2,000名職缺

2019-05-04 14:20

餐飲系學生想外派去哪個國家？日本最受青睞

2019-05-04 10:49

稱勞工每人增1萬退休金 曾銘宗：蘇貞昌製造假新聞

2019-05-04 10:06

昔日的股王現今股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:30

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:30

一出手就是百億 郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:16

南山人壽到底怎麼了？尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:13

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」現在報名享優惠

2019-04-29 15:53
看更多

熱門文章

三大晶圓廠 12吋訂單升溫

2019-05-05 00:41

長榮空服員擬罷工 旅行社盼向航空公司請求賠償明文化

2019-05-05 10:04

華為赴英建晶片廠 牽動台積

2019-05-05 00:39

華為擬在英蓋晶片廠 台積電恐受影響

2019-05-04 23:40

8吋矽晶圓 傳報價有壓

2019-05-05 00:40

勞動基金第一季賺退休金增 立委批蘇揆說錯勞動部回擊

2019-05-04 19:08

大立光4月營收50.09億大跳升 年增44%

2019-05-05 09:46

購車貨物稅補貼落日 掀論戰

2019-05-05 00:05

鐵飯碗 國營事業擴大徵才

2019-05-04 23:56

飲料廠搶夏日商機 打聯名牌

2019-05-04 23:58

資本公積股利 有條件免稅

2019-05-05 00:33

罷工戰火燒 長榮空服明11點至勞動部陳情

2019-05-05 11:16

用電大戶買綠電卡關 經濟部尋求解套

2019-05-04 23:31

搭高捷刷信用卡不是嗶一聲 萬事達卡發出專屬品牌聲音

2019-05-04 17:07

蘋概股今年能否引爆換機潮 規格升級是關鍵

2019-05-05 10:43

大立光4月營收50.09億元 月增28%

2019-05-05 10:55

慧榮看NAND 本季止穩

2019-05-05 00:39

智慧表 幫忙遠距照護

2019-05-05 00:38

政府汽機車政策頻轉彎 業者也頭暈

2019-05-05 00:04

日本黃金周來台大爆發 中山北路沿線五星飯店全客滿

2019-05-05 11:13

短報空汙 宏全遭重罰1.25億元

2019-05-05 00:04

桃市工廠營收 叫我第一名

2019-05-04 23:14

兩岸旅客回溫看的見 四大航空紛改大型機營運

2019-05-05 11:12

CIP風場維運年底招標 歡迎本土供應商投標

2019-05-04 19:58

哪個產業最賺 電子零件稱冠..利潤率14.7％

2019-05-04 23:14

聆聽在地天籟樂音 微熱山丘4日於南投舉辦母親節音樂會

2019-05-04 19:16

學者：旅行業者爭權益常居下風 應尋求其他自保方式

2019-05-05 10:07

夢幻職業榜首國營事業…橫跨四世代

2019-05-04 23:56

購車補助2年汰舊增21萬輛 政策延續？兩派角力

2019-05-05 00:02

網紅經濟當道 兼職收入統統要申報

2019-05-05 10:33

匯市最前線／台幣30.8~30.95元波動

2019-05-04 23:38

賺「白金」 超商布重兵

2019-05-04 23:57

大立光四月營收寫今年新高 第二季回升態勢明確

2019-05-05 10:56

叫阮第一名 ／球具代工王 復盛靠研發突圍

2019-05-04 23:25

防堵中資偷渡 除持股比例還要嚴審公司掌控力

2019-05-05 10:38

中資型態百百種 不只台灣歐美也加強戒備

2019-05-05 10:35

上月出口 估終止連五黑

2019-05-05 00:02

台灣168／今年綜所稅申報額 估913億元

2019-05-05 00:13

每周一勢／遊覽車業者達922家

2019-05-05 00:03

雲原生平台 降低成本新利器

2019-05-05 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top