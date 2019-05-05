尋求鄉親支持 蔡總統說下半年經濟會更好

2019-05-05 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



徇情鄉親支持，蔡英文總統今（5）日出席「新北市嘉義同鄉會第十屆理事長、理監事就職典禮」，她表示，台灣下半年的經濟及投資一定會成長非常的快，希望鄉親能對政府有信心，並繼續給予支持。

總統說，她從2016年執政到現在已經三年，這三年來政府做了很多打地基的工作，在打地基時可能比較吵雜，灰塵也很多，但是現在地基打好了，而且非常穩固，可以一層樓、一層樓的往上蓋。

她舉例，政府認真拼經濟已經有一些成績，這幾年臺灣的經濟穩定成長，稅收也都有增加。因此，政府用減稅的方法回饋給人民。

現在是5月，她相信鄉親應該都有感受到今年繳的稅比較少。現在的年輕人，年薪如果在40.8萬元以下，或雙薪家庭年收入81.6萬元以下，四口之家年收入低於123.2萬元以下者，都免繳所得稅；這就是政府照顧社會、回饋社會的方式。

總統提到，這幾個月台灣的投資情況也越來越好。1月到4月底台商回台投資已經累積了2,350億元，創造了2.1萬個就業機會，後面還有很多台商在排隊要回來投資，「今年是台灣投資大爆發的一年」。

總統指出，國際上有名的企業也想在台灣加碼投資，要讓台灣成為區域的研發中心；台灣的年輕人將來會有更多機會找到優質的工作。

此外，前瞻基礎建設計劃在2019年的投資已經達到高峰，今年下半年，我們的經濟以及投資一定會成長非常的快，她希望鄉親能對政府有信心，並繼續給予支持。

總統說，政府拼經濟展現出成績，但守護台灣的主權也非常重要。中國對台灣的文攻武嚇不斷，但是我們堅守台灣的主權，一步都不退讓；保衛台灣的國土，讓台灣人可以安居樂業、有尊嚴的生活。在外交上，我們也很努力，現在，在國際上也有很多人給台灣支持及關心。