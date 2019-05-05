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台塑化油價明漲 每公升貴0.2元

2019-05-05 14:17經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

台塑化今天宣布，自明（6）日凌晨一時起汽油批售價每公升漲0.2元，柴油批售價每公升調降0.5元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化表示，受到美國總統川普要求石油輸出國組織（OPEC）提高原油產量，及美國能源資訊署(EIA)公布上周美國原油庫存大幅增加與產量再創新高等因素影響，促使本周國際油價下跌。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，明（6）日凌晨一時起汽油批售價每公升漲0.2元，柴油批售價每公升調降0.5元。

台塑化國際油價美元匯率

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