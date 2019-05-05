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蘇貞昌：昔藍委杯葛前瞻 今藍營首長大大爭取

2019-05-05 11:50經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院長蘇貞昌日前發布貼圖，指前瞻基礎建設計畫預算執行進度超前百分之百。蘇揆今（5）日表示，當時在立法院審議前瞻預算時，國民黨立委拚命杯葛，大喊不好、不贊成，結果現在，無論是軌道、水環境、城鄉等建設，國民黨籍的地方首長，也都大大爭取。

蘇揆今日參訪「2019第38屆新一代設計展」時受訪表示，大家可看出來所有前瞻預算投資都非常到位、非常受各地歡迎，對台灣不但是各項建設可以看到成績，也對永續環境的維持、經營改善非常必要。

蘇揆也舉近期熱播的電視劇《我們與惡的距離》表示，公視用前瞻預算來補助，讓在地的演藝相關等人員編出這麼好在地情節內容，受大家歡迎，可看出前瞻預算確實可以看到功效。

媒體問及在野黨認為政府現在釋放這麼多利多，只是為2020年的大選。蘇揆回應，政府做什麼都要讓人民知道，做得好的更要讓人民知道。

蘇揆舉報稅季為例，表示今年可看出政府非常有效提出各項減輕民眾負擔的政策，所以繳稅時，與去年相比，真正節稅非常多  蘇揆強調，政府做這一切，都是為人民、為福國利民政府所做的努力，當然要讓人民知道，人民才可以知道對自己有利的資料來運作，也希望民眾聽到好消息多跟朋友分享，避免不知道以致於沒有搶到「好康」。

國民黨前瞻基礎建設

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