除了最高4.4個月獎金 國營事業員工還有這些隱藏福利

2019-05-04 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



根據人力銀行調查發現，和公務員一樣捧著「鐵飯碗」的國營事業員工，始終是上班族心目中夢幻職業第一名，且是五、六、七、八年級，不同世代都屬意的夢幻職業。1111人力銀行副總經理何啟聖指出，由於國營事業近來退休人數大幅增加，以及受到一例一休影響，勞基法修改過後，各單位急需補足人力，這幾年應是搶進國營事業的好時機。

何啟聖進一步指出，以台電為例，邁向企業化經營，電業法修法後更面臨能源轉型及綠電開放等經營挑戰，為提升電業服務品質，台電努力活化人力資源。 此外，台電預估，未來10年將有三成員工陸續退離，為傳承電業核心技術，將持續廣招新進人員。

何啟聖表示，國營事業比起公職考科的科目較少，準備起來相對容易，且國營事業除了起薪優於民間企業以外，最重要的是每年都有考績和年終獎金可以領，反觀部分民間企業出現虧損時，其實是不會有年終獎金的。

何啟聖分析，除了國營事業員工除了起薪不錯外，其「子女教育補助」措施也相當周全，能適時減輕為人父母的經濟重擔，也難怪有志從事公職的人拚了命也要擠進國考窄門。

何啟聖建議，想進入國營事業，可以選擇國營聯招，但其實還可以報考資格限制較少的僱員考試，可選擇福利待遇較佳的台電和中油僱員招考，也為自己增加幾次上榜的機會，準備起來相對容易，有興趣的考生，只要提早規劃用心準備，就有上榜的機會。

此外，除了近來吵得沸沸揚揚的國營事業最高可領4.4個月考績加年終獎金外，根據1111人力銀行調查還發現，台電、中油、台糖、台水等國營事業，還有不少好福利，包括三節獎金（約1萬元），以及年假、特休，還有結婚補助9.2K、生育補助12K、死亡補助24K、子女教育補助、員工享產品優惠、退休金適用勞基法、醫療保險除本人外，符合資格之眷屬亦可參加等。