親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

女議員質詢氣到「翻白眼」 韓國瑜今回應了

影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

除了最高4.4個月獎金 國營事業員工還有這些隱藏福利

2019-05-04 14:21經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

根據人力銀行調查發現，和公務員一樣捧著「鐵飯碗」的國營事業員工，始終是上班族心目中夢幻職業第一名，且是五、六、七、八年級，不同世代都屬意的夢幻職業。1111人力銀行副總經理何啟聖指出，由於國營事業近來退休人數大幅增加，以及受到一例一休影響，勞基法修改過後，各單位急需補足人力，這幾年應是搶進國營事業的好時機。

何啟聖進一步指出，以台電為例，邁向企業化經營，電業法修法後更面臨能源轉型及綠電開放等經營挑戰，為提升電業服務品質，台電努力活化人力資源。 此外，台電預估，未來10年將有三成員工陸續退離，為傳承電業核心技術，將持續廣招新進人員。

何啟聖表示，國營事業比起公職考科的科目較少，準備起來相對容易，且國營事業除了起薪優於民間企業以外，最重要的是每年都有考績和年終獎金可以領，反觀部分民間企業出現虧損時，其實是不會有年終獎金的。

何啟聖分析，除了國營事業員工除了起薪不錯外，其「子女教育補助」措施也相當周全，能適時減輕為人父母的經濟重擔，也難怪有志從事公職的人拚了命也要擠進國考窄門。

何啟聖建議，想進入國營事業，可以選擇國營聯招，但其實還可以報考資格限制較少的僱員考試，可選擇福利待遇較佳的台電和中油僱員招考，也為自己增加幾次上榜的機會，準備起來相對容易，有興趣的考生，只要提早規劃用心準備，就有上榜的機會。

此外，除了近來吵得沸沸揚揚的國營事業最高可領4.4個月考績加年終獎金外，根據1111人力銀行調查還發現，台電、中油、台糖、台水等國營事業，還有不少好福利，包括三節獎金（約1萬元），以及年假、特休，還有結婚補助9.2K、生育補助12K、死亡補助24K、子女教育補助、員工享產品優惠、退休金適用勞基法、醫療保險除本人外，符合資格之眷屬亦可參加等。

中油、台電、台糖、台水等國營事業，今年都有招考計畫，但國營事業鐵飯碗不好搶，錄取...
中油、台電、台糖、台水等國營事業，今年都有招考計畫，但國營事業鐵飯碗不好搶，錄取率都只有個位數。 圖／聯合報系資料照片
分享

台電人力銀行年終獎金

相關新聞

搶捧鐵飯碗！國營事業今年釋近2,000名職缺

2019-05-04 14:20

稱勞工每人增1萬退休金 曾銘宗：蘇貞昌製造假新聞

2019-05-04 10:06

餐飲系學生想外派去哪個國家？日本最受青睞

2019-05-04 10:49

國發會：前瞻二期計畫超前

2019-05-04 01:04

經部將設綠電直售交易市場

2019-05-04 01:04

勞動基金1至3月賺飽飽 勞工退休金平均增1萬

2019-05-04 01:03

4月出口甩連5黑？「言之過早」

2019-05-03 23:47

月薪15萬監督主管 擬納責任制

2019-05-03 23:25

台商回流投資 再添七家

2019-05-03 23:23

主管納責任制 林伯豐肯定

2019-05-03 23:22

台商回流投資 本月累計將衝破2,500億

2019-05-03 23:21

資金回台投資 會計師教你如何享稅率減半

2019-05-03 15:03

職災津貼調漲 每年2萬人次受惠

2019-05-03 14:20

企業買綠電情況 經濟部：目前供大於求

2019-05-03 14:13

每天工時超過16小時 近百越南籍移工罷工

2019-05-03 12:34

蘇揆：勞動基金獲利 勞工退休金每人增萬元

2019-05-03 11:11

昔日的股王現今股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:30

四小龍首季GDP成長台灣排第二 謝金河：低成長已常態化

2019-05-03 10:26

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:30

一出手就是百億 郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:16

南山人壽到底怎麼了？尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:13

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

台商回流再添341億 經濟部：還有幾個百億大案

2019-05-03 19:37

台商回台投資再通過七案 累計投資額達2,398億元

2019-05-03 19:27

工時長移工抗議 協商完最高可拿近百萬補償金

2019-05-03 18:12

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」現在報名享優惠

2019-04-29 15:53
看更多

熱門文章

稱勞工每人增1萬退休金 曾銘宗：蘇貞昌製造假新聞

2019-05-04 10:06

郭台銘解質鴻海股 市值237億

2019-05-04 00:58

移工為加班費爭議罷工 美堤食品同意發還4000萬

2019-05-04 12:39

台商回流再添341億 經濟部：還有幾個百億大案

2019-05-03 19:37

沒有郭台銘的鴻海 股民關心接班人選和執行力

2019-05-03 17:17

月薪15萬監督主管 擬納責任制

2019-05-03 23:25

勞動部：符合這些條件 「高薪主管」才適用責任制

2019-05-03 21:06

鴻海旗下富智康 股價大漲18％

2019-05-04 00:58

空服員工會抗議入廠調查不公 長榮航空回批混淆視聽

2019-05-03 16:56

總統探訪電商企業486 一口氣買10個防盜背包

2019-05-03 14:41

永大中國總座許作名接新董座 業務經理人治理成王道

2019-05-03 16:04

台商回台投資再通過七案 累計投資額達2,398億元

2019-05-03 19:27

國泰金獨董候選人 王儷玲、吳當傑入列

2019-05-04 01:29

報稅早鳥族增加 前3天申報量比去年增2成

2019-05-03 21:21

三商銀衝獲利 攻政策貸款

2019-05-04 01:28

台商回流投資 再添七家

2019-05-03 23:23

全家旗下 大戶屋加速展店

2019-05-03 23:21

北市祭房屋稅減免拉長 專家：土增稅恐吃掉房價增值

2019-05-03 17:30

工時長移工抗議 協商完最高可拿近百萬補償金

2019-05-03 18:12

瓦斯行也能喝咖啡！旺來瓦斯在台中開出首家旗艦店

2019-05-03 16:38

國發會：前瞻二期計畫超前

2019-05-04 01:04

美堤移工罷工和解 最高獲償近百萬

2019-05-03 23:29

運動、好眠 外溢保單可折抵保費

2019-05-03 14:45

央行標售定存單 利率殺低

2019-05-04 01:30

4月出口甩連5黑？「言之過早」

2019-05-03 23:47

勞動基金1至3月賺飽飽 勞工退休金平均增1萬

2019-05-04 01:03

台壽再推糖尿病保單 首創雙重減費機制

2019-05-03 15:50

世芯首季財報轉虧為盈 下半年喜迎AI及HPC訂單

2019-05-03 16:39

慶富總部法拍 標脫機率低

2019-05-03 23:22

報稅季 保額可列舉扣除項

2019-05-03 14:42

拓展消金 三商銀瞄準年輕客群

2019-05-04 01:29

美韓搶5G開台品質惹議 業界盼務實看待速率

2019-05-03 15:04

永大新任董事長許作名 朝所有權經營權分治規劃

2019-05-03 16:14

天然氣原物料成本高漲 陶瓷公會：快撐不住了

2019-05-03 20:33

電動機車單月整體掛牌數破萬輛 Gogoro 4月市佔14.08%

2019-05-03 16:43

市場派變公司派 永大新任董座許作名擔任

2019-05-03 17:02

華碩 ZenFone Max M2系列 累積銷量5萬台

2019-05-03 17:20

退休理財工具多 民眾選擇前應停看聽

2019-05-04 12:25

嘉義幣預計7月上線 讓農產品從產地直達餐桌

2019-05-03 15:21

餐飲系學生想外派去哪個國家？日本最受青睞

2019-05-04 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top