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搶捧鐵飯碗！國營事業今年釋近2,000名職缺

2019-05-04 14:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年台字輩的台電、台糖、台水、中油等國營事業，面臨大量屆齡員工退休潮，出現嚴重的人才短缺，再加上先前爆出的台糖董座爽領百萬年終事件，也讓國營事業誘人的年終獎金羨煞國人，讓今年「鐵飯碗」的國營事業招募新血計畫備受關注。

據了解，光中油今年就有近千名的人力需求，台電也有逾800名，只是錄取率都只有個位數，中油派用人員近三年的錄取率平均更只有約3.9%，想擠進中油窄門並不容易。

根據經濟部統計，國營事業去年報考人數共1萬8,618人，錄取1,399人，錄取率7.51%達歷史新高，官員也表示今年釋出的職缺只會多不會少。

至於在薪資福利上，以台電職員為例，年資滿10年月薪5至6萬元，年薪約70萬元；年資滿30年月薪上看10萬元。且視每年盈餘與績效的豐厚的年終，最高可領4.4個月，以月薪6萬元為例，基本年薪72萬加上年終26.4萬元，年收將近百萬。

中油表示，今年新進僱用人員預計招考約600人左右，而新進派用人員則約300名，筆試時間預計在今年10月至12月間舉行，關於派用人員招考類別，大約循往年均有企管、資訊、機械、電機、化工製程等主要類別，新進僱用人員則預計招考類別包含煉製、電機、土木、油料及天然氣操作、加油站儲備幹部等類別外，亦包含公用事業輸氣人員、電氣類、事務類等。

除了筆試外，中油的派用人員和僱用人員循往例都有體適能測試。其中，僱用人員還得上下鷹架、手提滅火器跑走50公尺、負重30公斤重物跑走50公尺等測驗項目，至於起薪部分僱用人員約31K，派用人員則達41K，不過，實際情況仍以108年簡章公告為準。

台電今年也將招考826名僱用人員，自5月8日至5月21日受理報名，甄試初（筆）試訂於8月25日（周日）舉行。

台電表示，本次招考共16種類別，重車駕駛及機械操作類是本次甄試首增的類別，共招考5名，報考者需具備職業大貨車駕駛執照，未來將擔任重機械車輛駕駛及從事相關機械操作。

台電指出，本次招考人數最多的類別為配電線路維護類共419名，其次為綜合行政類100名，起薪約31K。

台糖也預計在7月招募98名新進人員，高中職畢業即可報考，甄試簡章預定6月上網公告。除筆試外，台糖另有體能測驗及部分術科，以去年人員甄試為例，畜牧的術科測驗為出生仔豬磨齒及斷尾作業，起薪約26K，近三年錄取率約4.1%。

台水今年則約有30名缺額，預計11月初進行初試，招考類別暫定為土木、電機、企管、財會、人資、資訊、化學及機械，新進人員起薪約39Ｋ。 

台電今年將再招考超過800名新人，其中最多的配電線路維護類就有419個名額。 圖...
台電今年將再招考超過800名新人，其中最多的配電線路維護類就有419個名額。 圖／台電提供
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台電今年招考首度新增重車駕駛及機械操作類，未來將協助輸電線路佈設，圖為重車駕駛進...
台電今年招考首度新增重車駕駛及機械操作類，未來將協助輸電線路佈設，圖為重車駕駛進行放線作業。 圖／台電提供
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