經部將設綠電直售交易市場

《再生能源發展條例》修正案1日公告實施，經濟部將建立綠電直售交易市場，滿足產業界購買綠電需求。經濟部長沈榮津昨（3）日表示，已要求工業局、台電詳細盤點需求面及供給面，盡速掌握綠電供給情形。目前初步掌握，綠電供給大於需求。

沈榮津昨日上午出席「2019第38屆新一代設計展」時表示，已先請台電依修正後的《再生能源發展條例》盡速修正相關合約，使未來新加入業者可以在躉購及直供轉供制度間自由轉換，同時就過去已簽約的案件研議合理解約作法，近期會就相關執行細節再釐清。

沈榮津表示，綠電需求可能來自法規要求、環評承諾、產業綠色供應鏈要求或企業社會責任，工業局將邀相關產業公協會及廠商進行需求盤點。

在供給面部分，沈榮津指示台電分別針對再生能源業者的簽約、併網及取得電業執照等不同時間點，盤點裝置容量及發電量，確保業者未來可以買到所需綠電。

此外，因台電本身肩負節能減碳義務，負有降低排碳係數法定責任，一旦釋出過多綠電可能無法達標；對此，沈榮津表示，這也已經請台電檢討，但初步看來，供給遠大於台電本身的目標量。

同時，能源局也將就《再生能源發展條例》修正後，需設置一定比例再生能源的用戶範圍、設置比例及期程等，邀請利害關係人及地方政府共同研擬完整配套作法，以建立綠電自由交易市場。

還有，經濟部次長曾文生也提到，如今台灣再生能源在市場上逐漸具有競爭力，尤其全球環保意識抬頭，暖化問題受重視，未來要把產品賣到國際，就要採用一定比例再生能源，且政府已規劃2025年再生能源發電占比20%目標，未來綠能科技就業機會必逐年增加，亦是未來就業新趨勢。

曾文生指出，過去講到能源產業，大概就是中油、台電兩家公司，但未來情況大不同，2000年以前進口能源總值占GDP不到5%，2010年以後進口能源總值占GDP超過10%。換句話說，台灣每生產10元就要花1元買燃料，過去台灣能源高度仰賴進口是因為再生能源技術還不成熟，如今再生能源在市場逐漸具競爭力，未來綠能科技就業機會必逐年增加，可看出此產業對國家未來的重要性。