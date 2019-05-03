勞動部：符合這些條件 「高薪主管」才適用責任制

2019-05-03 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部於今年1月預告月薪20萬元以上的監督管理人員指定適用《勞基法》第84之1條責任制，預告後，勞動部衡盱各界意見，擬擴大到月薪15萬元以上監督管理主管納入責任制，影響人數由原本的1.3萬多人增至3.8萬人。

勞動部法規會預訂下周五（10日）審查高薪監督主管適用責任制，因該案討論已久，在法規會審完之後，將正式公告實施。

勞動部官員強調，要適用責任制之高薪監督管理人員，必須是經常性每月薪資15萬元以上、且是「監督主管」。至於何謂「監督主管」，官員指出，根據《勞基法》施行細則規定，是指受雇主僱用、負責經營管理工作，並對一般勞工受僱、解聘及勞動條件有權決定之主管人員。

官員強調，月薪15萬元以上，受僱、負責經營管理且對人事之晉用有決定權的主才適用責任制。小主管、工程師即便月薪逾15萬元以上，也不適用賣任制。

在美國商會、歐洲商會、國內工商團體及國發會力主下，勞動部曾於今年1月預告月薪20萬元以上的監督管理人員指定適用《勞基法》第84之1條責任制，是首度不以行業別劃分，而是以薪資作為適用責任制之門檻。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，原本採納歐洲商會意見訂20萬，年初預告後，包括美國商會、中小企業等各界都有提建議，如很多中小企業反映公司內有監督主管，但月薪不到20萬元，最後考量勞退最高級距是15萬元，實務執行面上便於核對，於是採納美國商會的提案，將薪資下修至15萬元。

謝倩蒨強調，月薪15萬以上的監督管理人員，薪資標準採的是「經常性薪資」，不是年薪制，不包含獎金、分紅、年終獎金等加給，一般認為，在職場上高薪主管相對有議價空間，較能向資方爭取勞動條件、約定工時。

高薪主管納入責任制後，相關工時及例休可不受《勞基法》相關限制，勞動部也不會比照保全另訂工時指引。但勞動部強調，適用責任制並不代表工時無上限，而是由勞資雙方協商，给予雙方彈性。