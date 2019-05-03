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台商回台投資再通過七案 累計投資額達2,398億元

2019-05-03 19:27經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（3）日再通過7家廠商回台投資申請案，預計帶來超過341億元投資金額。截至目前止，已有47家廠商投資逾2,398億元，更提供超過2.3萬個工作機會。

經濟部表示，今日下午通過的7家廠商，包括新鉅科技、界霖科技、3家被動元件廠、1家塑膠射出成型大廠、1家特殊化學材料大廠。但經濟部拒絕透露部分廠家名稱。

廠商回台投資申請案，已有47家廠商投資逾2,398億元，更提供超過2.3萬個工作...
廠商回台投資申請案，已有47家廠商投資逾2,398億元，更提供超過2.3萬個工作機會。圖／聯合報系資料照片
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經濟部被動元件廠

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