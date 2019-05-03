降關稅爭取CPTPP 曾銘宗：不贊同未談先降

2019-05-03 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



行政院已通過《海關進口稅則》修正案並送入立法院審議，然而隸屬財委會的國民黨立委曾銘宗對此批評，這波關稅減免「完全是針對性」，包括味噌、咖哩、穀類酒等品項，其實完全都是為了日本，若僅是單獨為日本調降相關品項關稅，他說：「我本人不贊成，我們國民黨幾位也不會贊成，這樣反而喪失未來談FTA的條件。」

為爭取成為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）成員之一，行政院2日通過《海關進口稅則》修正案，擬針對味噌、咖哩、穀類酒等15項農漁產品大幅調降關稅。

曾銘宗對此批評，從這些品項就可以看出來，其實完全都是為了討好日本。

曾銘宗接受電訪表示，他當然贊成讓消費者民生負擔降低，但單獨挑這些來自日本的產品，並不合理，過去就算是有針對性調降關稅的案例，諸如新加坡、紐西蘭等案例，都是因為雙邊已簽FTA，但這一波調降並非如此，「這些還沒簽你先降，反而無助無後談判籌碼，而且此例一開，其他國家是不是會要求比照辦理？」

曾銘宗表示，有關CPTPP的影響力，當然日本目前已經取代美國的地位，但主要的關卡還是中國大陸，「中國大陸只要沒點頭，CPTPP仍然是共識決，其他國家也不敢讓我們進去嘛。」