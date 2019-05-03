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政院爭取CPTPP 商總：兩岸服貿、貨貿也要快

2019-05-03 12:36經濟日報 記者程士華╱即時報導

為提升加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等國際談判籌碼，行政院擬針對味噌、咖哩、穀類酒等15項農漁產品大幅調降關稅，法案已送至立法院。商總理事長賴正鎰對此表示，「當然是越開放越好、越開放越有利」，業界也非常樂見這波關稅調降，同時也期許針對兩岸的服貿協議、貨貿協議能夠更早啟動，否則台灣未來的出口，遲早將陷入貿易困境。

行政院2日通過《海關進口稅則》修正案，大幅調降，包括柳葉魚、蟳、海扇貝、墨魚及章魚等冷凍漁產；生鮮農漁產的部分則有生鮮海扇貝、未燻製海扇貝、山藥、溫洲蜜柑、調製奶皮、味噌、蛋黃醬、沙拉醬、咖哩醬、肉類固態或粉狀湯類及其調製品、穀類酒等各項農漁產品，以及進口大型柴油車零組件，以及對巴拉圭相關貨品關稅等關稅。

商總理事長賴正鎰對此直言：「越開放越好，把門打開，越開放越有利」，台灣為了加入CPTPP，很多關稅當然一定要配合相關簽協議的國家來調降，「我們要進入別的國家，要人家調降；當然我們要人家進來，也必須調降。」

賴正鎰表示，行政院通過項法案，為CPTPP鋪路是「很好的事情，代表政府也在動了」，世界上很多國家早已啟動CPTPP，但台灣卻還沒加入。

賴正鎰強調，很樂見政府這波關稅減免，希望未來能夠繼續加速簽訂相關協約。賴正鎰說：「不只這個（CPTPP），趕快把該簽訂的，包含兩岸的服貿協議、貨貿協議，總總都能有，盡速來協議，不然台灣的出口可能會遇到困境。」

商總理事長賴正鎰。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
商總理事長賴正鎰。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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關稅賴正鎰CPTPP

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