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前瞻第2期計畫超前 第1季預算執行率達108％

2019-05-03 12:33經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國家發展委員會今（3）日表示前瞻基礎建設第2期計畫，今年第1季的預算執行超前，執行率達108.7%；國發會表示，為強化競爭力，前瞻計畫聚焦軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全、人才培育促進就業等八大建設。

國發會說明，前瞻基礎建設計畫第1期（2017至2018年度）已編列特別預算1, 070.7億元，預算達成率超過九成二；第2期（2019至2010年度）復經立法院通過特別預算2,229.5億元，截至今年第1季止，累積分配數117.2億元，執行數為127.4億元，預算執行率為108.7%。

國發會說明前瞻執行成效，其中，軌道建設部分，行政院已核定推動中之軌道建設，包括台北捷運系統三鶯線、台鐵成功追分段鐵路雙軌化工程及淡海輕軌等重大建設，均按工程進度積極推動中。

在水環境建設部分，石門水庫阿姆坪防淤隧道工程之進水口基樁已全部完成，主隧道已完成440公尺；另，第3期的無自來水地區供水改善計畫，2017及2018年度共核定591件，受益28,076戶，今年再核定288件，預計受益10,206戶；至於離島地區供水改善第2期計畫，連江縣淨水處理改善工程也已在3月開工。

綠能建設中，除了綠能科技示範場域新建工程已完成上樑典禮」，在科學城低碳智慧環境基礎建置部分，高鐵沙崙站銜接南154線連絡道及歸仁十三路延伸至關廟道路工程已完成用地取得，並於3月開工。

數位建設的執行成效，則包括國家文化記憶庫及數位加值應用，已完成故宮732件器物數位攝影，以及國史館檔案修護及數位化19.6萬頁；建構雲端服務及大數據運算平台，推動AI平台建置與雲端服務，完成第1期系統建置案移交與維運。

另外，城鄉建設部分，首先，改善停車問題計畫，已補助基隆市、臺南市及新北市等工程計32件；校園社區化改造，已核定25所社區多元學習中心；整建長照衛福據點，已核定補助278案；營造優質友善運動場館設施，已核定補助新竹市立棒球場新建工程等121案。

國發會強調，前瞻基礎建設計畫的執行與民眾生活息息相關，後續將與地方攜手推動各項計畫，以提升台灣競爭力，帶動經濟發展。

國發會說明前瞻執行成效，圖為淡海輕軌。 圖／新北捷運公司提供
國發會說明前瞻執行成效，圖為淡海輕軌。 圖／新北捷運公司提供
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前瞻基礎建設國發會

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