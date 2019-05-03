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台灣首季GDP排亞洲四小龍第二 謝金河：低成長已常態化

2019-05-03 11:14經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

亞洲四小龍第1季GDP成長率全部揭曉，財信傳媒董事長謝金河今（3）日臉書發文指出，美中貿易戰衝擊亞洲經濟體，中國首當其衝，但首季GDP還有 6.4%，但四小龍中則都未達2%，台灣勉強排第二；他表示，在70年代，台灣GDP一度達17.26%，隨著經濟發展基期變高，GDP進入低成長已是常態化。

謝金河今日以第1季的經濟成績單在臉書上發文，他表示，南韓最早公布第1季GDP成長率，首季年成長1.8%，但季衰退0.3%，韓元因此出現大幅貶值；接著是台灣，年成長率1.72%，比南韓還差一點點；新加坡年成長率1.3%，比台灣更差，香港特區政府公布的首季經濟成長率只有0.5%，在亞洲四小龍中殿後。

謝金河說，美中貿易戰帶給亞洲經濟體很大的衝擊，首季GDP中，四小龍沒有一個超過2%，最主要是出口表現都不好，台灣首季出口673.6億美元，年減4.4%，南韓也很不好，2月衰退11.4%，3月衰退8.2%，4月衰退2%，今年第1季亞洲國家出口都不理想，進而影響GDP的表現。

謝金河表示，去年4個季度台灣GDP成長率分別為3.02、3.29、2.28、1.76，今年第1季則是1.72，為2016年第3季以來新低，很有可能是今年的谷底位置。

謝金河表示，數字是比出來的，大家知道蔣介石的70年代，台灣的GDP一度到17.26%，隨著經濟發展基期變高，GDP進入低成長已是常態化。

GDP謝金河貿易戰亞洲四小龍

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