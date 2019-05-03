四小龍首季GDP成長台灣排第二 謝金河：低成長已常態化
昨天香港公布首季經濟成長率為0.5%在四小龍中殿後。財訊傳媒董事長謝金河說，今年第一季亞洲國家的出口都不理想，進而影響GDP表現，但隨著經濟發展基期變高，GDP進入低成長已是常態化。
謝金河在臉書發文說，亞洲四小龍第一季GDP成長率全部揭曉，最早公布的南韓首季年成長1.8%，同期負成長0.3%，把大家嚇一跳，韓元因此出現大幅貶值。
下一個公布的是台灣，年成長率是1.72%，比南韓差一點點，再往下是新加坡，年成長率只有1.3%，昨天香港特區政府公布首季經濟成長率，只有慘淡的0.5%殿後。
謝金河指出，美中貿易戰帶給亞洲經濟體很大的衝擊，首當其衝的中國首季GDP還有6.4%，但四小龍沒有一個超過2%，台灣勉強排在老二。
他分析主要原因是出口表現都不好，台灣首季出口673.6億美元，比去年同期減少4.4%，南韓也很不好，二月衰退11.4%，三月衰退8.2%，四月又衰退2%。
依行政院主計處今年2月公布的數據，台灣的實質經濟成長率在2018四個季度分別是3.15，3.29，2.38及1.78。謝金河說，2019年第一季的1.72很有可能是今年的谷底位置。但數字是比出來的，70年代台灣的GDP一度到17.26%，隨著經濟發展基期變高，GDP進入低成長已是常態化。
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