四小龍首季GDP成長台灣排第二 謝金河：低成長已常態化

2019-05-03 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天香港公布首季經濟成長率為0.5%在四小龍中殿後。財訊傳媒董事長謝金河說，今年第一季亞洲國家的出口都不理想，進而影響GDP表現，但隨著經濟發展基期變高，GDP進入低成長已是常態化。

謝金河在臉書發文說，亞洲四小龍第一季GDP成長率全部揭曉，最早公布的南韓首季年成長1.8%，同期負成長0.3%，把大家嚇一跳，韓元因此出現大幅貶值。

下一個公布的是台灣，年成長率是1.72%，比南韓差一點點，再往下是新加坡，年成長率只有1.3%，昨天香港特區政府公布首季經濟成長率，只有慘淡的0.5%殿後。

謝金河指出，美中貿易戰帶給亞洲經濟體很大的衝擊，首當其衝的中國首季GDP還有6.4%，但四小龍沒有一個超過2%，台灣勉強排在老二。

他分析主要原因是出口表現都不好，台灣首季出口673.6億美元，比去年同期減少4.4%，南韓也很不好，二月衰退11.4%，三月衰退8.2%，四月又衰退2%。