5月3日重要財經行事曆

2019-05-03 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳彥甫 ╱即時報導



◎台灣

內政部長徐國勇關懷訪視義美南崁廠移工

2019第38屆新一代設計展開幕典禮

桃園市空服員職業工會記者會

國家住宅及都市更新中心暨大學校院學研平台簽約合作備忘錄

前行政院長張善政所發起之「數位國家全民公投」送件儀式及記者會

前行政院長賴清德出席 TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會

台灣制憲基金會發布「2020總統大選仿初選評估民意調查系列2」民調結果

法人說明會：大聯大、TPK

股東會：東浦、鉅橡

增資股上市：光洋科

◎中國大陸

滙豐控股發布第１季財報

◎美國

4月失業率

4月非農就業人口變動

美國4月ISM非製造業指數

◎歐元區

4月CPI

◎馬來西亞

3月貿易收支