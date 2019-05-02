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沃旭2.5元/度競標及區塊開發風場 將可直接賣給廠商

2019-05-02 21:22經濟日報 記者江睿智╱即時報導

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，大彰化東南及西南第一階段風場計畫，是台...
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，大彰化東南及西南第一階段風場計畫，是台灣首座符合產業在地化要求並做出最終投資決定的離岸風場。 路透
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立法院日前三讀通過《再生能源發展條例》修正案，未來綠電業者可以直供、轉供方式直接售電給廠商。沃旭今（2）日表示，2021年要完工遴選案，已與台電簽訂5.5160元/度購售電合約，將賣給台電；但2025年之後開發風場，如參與區塊開發，則可以直售給廠商。

沃旭大彰化東南及西南離岸風場，總裝置容量達900MW，已與台電簽訂購售電合約，預訂2021年併網。沃旭另還有大彰化西南、西北兩離岸風場共920MW拿到競標案，價格約為2.5481元/度，預訂2025年併聯。

除了遴選、競標外，經濟部將在今年內公告第三階段區塊開發的遊戲規則。沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)指出，沃旭還有大彰化東北風場，已經通過環評，未來將會參與區塊開發。

他進一步指出，沃旭樂見《再生能源發展修例》之修正，提供更多彈性，讓綠電直售給廠商，將有利於建構2025年後再生能源開發環境。

媒體詢問沃旭是否接到廠商購買綠電的要求？柏森文回答：目前沒有很多。他並說，2021年案場（即遴選案）確定將售電給台電；但2025年之後開發案場，則可以直售給廠商，成為與企業簽購售電合約的示範案場。

對於沃旭競標920MW競標風場是否會直售廠商，柏森文未明言。不過經濟部官員表示，外商當時競標能開出破盤超低價，就是因為看中直售給廠商的商機。

台電綠電再生能源
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