4月PMI重返榮枯線達51.7 終結連五月緊縮

2019-05-02 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（2）日發布4月製造業採購經理人指數（PMI）重返50「榮枯線」，續揚2.6至51.7，為去年11月以來首次轉呈擴張；另外，未經季調的非製造業採購經理人指數（NMI），也同樣續揚2.2至55.6，創2018年8月以來的最快擴張速度。

中經院表示，PMI終止連五月緊縮且連四個月攀升，主因美中貿易戰、英國脫歐議題及中國經濟走緩等不確定因素淡化，但第1季過渡到第2季本來就會出現相對走升的態勢，因此尚不能解讀為景氣轉為樂觀。

六大產業PMI，自去年7月以來，首次全數呈現擴張；各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、食品暨紡織產業、交通工具產業與基礎原物料產業。

中經院並指出，PMI五項組成指標中，新增訂單、人力僱用及供應商交貨時間也轉為擴張，生產數量與存貨則續維持上升。

其中，全體製造業經季調後的「新增訂單指數」中斷連續半年的緊縮轉擴張，中經院助研究員陳馨蕙說，新增訂單雖為最領先的指標，但不能解讀成後市轉佳；根據廠商回應，大環境不確定因素明顯消除，因此陸續開出需求，再加上電子光學及電力機械產業為了迎接第3季的旺季出貨潮，步入第2季時普遍會開始拉貨。

陳馨蕙表示，去年第4季以來，受到美中貿易紛爭、英國脫歐議題及中國大陸經濟成長趨緩的憂慮，再加上原物料價格急劇走跌，造成廠商普遍觀望，暫緩相關設備支出。

值得注意的是，全體製造業之「未來六個月展望指數」已連續二個月呈現擴張，指數續升3.6至55.7，為2018年7月以來最快擴張速度。六大產業中，僅基礎原物料產業的未來六個月展望指數下跌呈緊縮；陳馨蕙說，國內業者反應金屬或原油的「多頭時間過短」，並不認為漲勢可以持續，過去曾有半年多頭、十年多頭，但現在二至三個月就會出現高點回彈，因此仍保持觀望態度。