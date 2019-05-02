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4月NMI升至55.6 創七個月最快擴張速度

2019-05-02 19:55經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中經院今（2）公布4月非製造業採購經理人指數（NMI）續揚2.2至55.6，創2018年8月以來的最快擴張速度；八大產業NMI中，僅住宿餐飲業回報緊縮，中經院表示，國旅市場不如預期，春遊補助效果沒有想像中刺激消費，連帶影響業者對未來展望。

觀察非製造業八大產業NMI，除了住宿餐飲業呈現緊縮，其餘七大產業均回報擴張，其中又以金融保險業、營造暨不動產業及資訊暨通訊傳播業的擴張速度較快。

中經院助研究員陳馨蕙指出，除第2季為資通訊產業的旺季之外，金融保險業也因國際氛圍的不確定性下降，股、匯市包含中國大陸金融市場的表現都相對穩定許多，雖然數據上仍不能解讀為非常樂觀，但確實有擺脫去年第4季到今年第1季的恐慌情緒。

陳馨蕙並表示，近月商業不動產交易量回升且優於預期，加上政府工程開工案件相對增加，營建設計顧問諮詢的詢問度好轉，因此近二個月營建業都來到相對高的水準，使營造不動產業對未來六個月的展望指數達到創編以來高點。

至於住宿餐飲業，3月時廠商對未來六個月展望指數為44個月來的首度轉持平，但4月因為春遊補助效果沒有想像中的好，因此再度下降至45.8，呈現緊縮。

另外，陳馨蕙點出，雖然零售業面臨競爭較多，但後市仍然有好消息，包括緊接而來的母親節檔期、中元普渡，以及天氣炎熱所促進的便利商店冰品飲料商機，零售業廠商對未來六個月展望指數達61.4，即便不能稱是樂觀，但也是「謹慎不悲觀」。

整體而言，中經院分析，第1季本來就相對淡季，部分產業的工作天數較少，因此會從第2季漸入佳境，廠商補貨、拉貨也會逐漸顯現，仍然不能說景氣大好，但市場氛圍沒有之前那麼悲觀，需求不至於到熱絡狀態，僅是稍微回歸到常態現象。

非製造業八大產業NMI，除了住宿餐飲業呈現緊縮，其餘七大產業均回報擴張。圖／中經...
非製造業八大產業NMI，除了住宿餐飲業呈現緊縮，其餘七大產業均回報擴張。圖／中經院提供
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中經院今（2）公布4月非製造業採購經理人指數（NMI）續揚2.2至55.6，創2...
中經院今（2）公布4月非製造業採購經理人指數（NMI）續揚2.2至55.6，創2018年8月以來的最快擴張速度。圖／中經院提供
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