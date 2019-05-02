央行再祭「楊五點」說明我國匯率政策 沒阻升不阻貶

2019-05-02 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



有關新台幣匯率政策，中央銀行總裁楊金龍今（2）日祭出五點說明。首先，中央銀行採行管理浮動匯率制度，新台幣匯率原則上由市場供需決定，新台幣對美元匯率有升有貶，呈雙向波動，且具有彈性，管理浮動匯率政策不致於阻礙產業投入研發以追求升級的誘因。

央行強調，維持新台幣匯率動態穩定，除為國內金融穩定的重要基石，並可協助我國經濟發展，研究顯示，匯率波動不利民間投資，另央行進行企業訪談時，企業多表示，匯率穩定有利對外貿易的報價與接單，且強化企業經營能力。

央行總裁楊金龍多次向外界強調，維持新台幣對內對外價值的穩定，是我國央行法第二條賦予央行的經營目標之一，央行匯率政策立場向來一致，過去如此，現在也是如此，「央行絕對沒有對新台幣匯率阻升不阻貶」。

其次，企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響。在短期策略方面，企業可透過避險操作，降低國際金融環境及匯率升貶的影響，長期策略部分，出口廠商宜持續提升技術能力及產品競爭力(含技術、產品組合、服務、行銷等)，企業提高企業競爭力，可減緩匯率變動對出口的影響。

第三，央行職責為維持物價與金融穩定，不會為了盈餘繳庫，影響政策操作。

第四，新台幣匯率係由市場供需決定，而國內利率政策是依國內經濟金融情勢而定，不一定跟著美國走。

第五，影響房價因素眾多，包含需求面、供給面與制度面因素，低利率與高房價並無必然關連。國際實證研究顯示，低利率與房價暴漲，沒有必然的關連性。例如，2001至2006年間，澳洲、紐西蘭及英國的利率都比美國高，但房價漲幅卻比美國高；日本維持低利率，但房價卻是下跌。