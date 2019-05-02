親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

台灣房價高不可攀 央行直指4大原因

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

央行再祭「楊五點」說明我國匯率政策 沒阻升不阻貶

2019-05-02 18:42經濟日報 記者陳美君╱即時報導

有關新台幣匯率政策，中央銀行總裁楊金龍今（2）日祭出五點說明。首先，中央銀行採行管理浮動匯率制度，新台幣匯率原則上由市場供需決定，新台幣對美元匯率有升有貶，呈雙向波動，且具有彈性，管理浮動匯率政策不致於阻礙產業投入研發以追求升級的誘因。

央行強調，維持新台幣匯率動態穩定，除為國內金融穩定的重要基石，並可協助我國經濟發展，研究顯示，匯率波動不利民間投資，另央行進行企業訪談時，企業多表示，匯率穩定有利對外貿易的報價與接單，且強化企業經營能力。

央行總裁楊金龍多次向外界強調，維持新台幣對內對外價值的穩定，是我國央行法第二條賦予央行的經營目標之一，央行匯率政策立場向來一致，過去如此，現在也是如此，「央行絕對沒有對新台幣匯率阻升不阻貶」。

其次，企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響。在短期策略方面，企業可透過避險操作，降低國際金融環境及匯率升貶的影響，長期策略部分，出口廠商宜持續提升技術能力及產品競爭力(含技術、產品組合、服務、行銷等)，企業提高企業競爭力，可減緩匯率變動對出口的影響。

第三，央行職責為維持物價與金融穩定，不會為了盈餘繳庫，影響政策操作。

第四，新台幣匯率係由市場供需決定，而國內利率政策是依國內經濟金融情勢而定，不一定跟著美國走。

第五，影響房價因素眾多，包含需求面、供給面與制度面因素，低利率與高房價並無必然關連。國際實證研究顯示，低利率與房價暴漲，沒有必然的關連性。例如，2001至2006年間，澳洲、紐西蘭及英國的利率都比美國高，但房價漲幅卻比美國高；日本維持低利率，但房價卻是下跌。

台幣匯率新台幣央行
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

經長證實：2035禁售燃油機車計畫喊卡

2019-05-02 17:48

靚女總監何金珠推出 自用送禮 拜拜極品「好運發財餅」

2019-05-02 16:15

春天來了！美超微投資台百億 將創造二千個工作機會

2019-05-02 16:10

內政部推都更 容積獎勵明確化

2019-05-02 15:50

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:30

投資最怕負心漢 這種基金可以當長期飯票

2019-05-02 14:43

4月PMI轉擴張 中經院：只是漸入正常軌道

2019-05-02 14:39

眾達看好超高速光通訊模組及5G光收發模組

2019-05-02 13:51

一出手就是百億 郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:16

南山人壽到底怎麼了？尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:13

非製造業經理人指數續揚 7大產業呈現擴張

2019-05-02 12:24

油價驚驚漲！ 汽油下周估連八漲加滿油箱得多花115元

2019-05-02 12:10

政院調降15項農漁產品關稅 稅損約2億元

2019-05-02 12:08

降清酒、味噌等關稅對日釋善意 政院盼入CPTPP

2019-05-02 11:55

汽油下週估連8漲 95每公升30.3元

2019-05-02 11:37

安心吹哨！ 政院「揭弊者保護法草案」有哪些重點？

2019-05-02 11:31

4月PMI重返榮枯線 連四升至51.7

2019-05-02 11:08

最壞時刻已過？ 4月PMI終於重返擴張

2019-05-02 10:24

名家觀點／年金改革與居住正義

2019-05-02 01:55

前三月收益率衝 勞動基金大賺2,153億

2019-05-02 00:49

新勞動三法 選舉年聚焦

2019-05-01 23:29

開發案環評 擬訂10+5期限

2019-05-01 23:27

環評改革多管齊下 精進效率流程

2019-05-01 23:23

派遣勞工規定 不設專法

2019-05-01 23:23

勞動部規畫 聘僱高齡可簽定期契約

2019-05-01 23:23

錢櫃併好樂迪 公平會啟動審議最遲8月中結果出爐

2019-05-01 16:44

遭點名低薪 國巨回應了

2019-05-01 16:28

名家觀點／加速培育企業繼承者們

2019-04-25 23:30

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」現在報名享優惠

2019-04-29 15:53
看更多

熱門文章

學霸筆記熱銷 傳稅官盯上

2019-05-02 02:32

庫克釋利多 加持台系蘋果鏈

2019-05-02 00:06

汽油下週估連8漲 95每公升30.3元

2019-05-02 11:37

獨董再度上演「逃亡潮」 去年辭職人數首破百

2019-05-01 23:50

林家主導 大立光董事縮至五席

2019-05-01 23:25

錢少責任大 獨董又爆辭職潮

2019-05-02 00:06

五月報稅 健保費不受2.4萬限制可全額列舉扣除

2019-05-02 12:33

新勞動三法 選舉年聚焦

2019-05-01 23:29

油價驚驚漲！ 汽油下周估連八漲加滿油箱得多花115元

2019-05-02 12:10

審慎樂觀iPhone買氣 德意志：鏡頭一哥 蘋概首選

2019-05-02 01:06

林家由自然人轉為法人代表 節稅可觀

2019-05-02 01:06

玉山Pi拍錢包 推重磅優惠

2019-05-02 02:25

電信母親節檔 不打低價戰

2019-05-01 23:27

經長證實：2035禁售燃油機車計畫喊卡

2019-05-02 17:48

華映延長緊急處分 獲准

2019-05-01 22:59

超微展望正向 台系鏈沾光

2019-05-01 23:22

名家觀點／年金改革與居住正義

2019-05-02 01:55

金管會「十誡」 防理專舞弊

2019-05-01 23:27

電信商救營收…衝購機合約

2019-05-01 23:21

壽險業投資不動產 金管會研擬放寬

2019-05-02 00:19

台新、彰銀董事 吳澄清須二擇一

2019-05-01 23:22

玉山銀 站穩點數生態圈龍頭

2019-05-02 02:25

旺季來了 海運美國線漲價

2019-05-01 22:59

台灣大擁momo金雞母 外資調升目標價

2019-05-02 13:00

氣爆案善後…台化芳香烴廠 預定年底復工

2019-05-01 23:25

央行第1季理事會揭秘 理事們討論調降利率這件事

2019-05-02 16:57

綜所稅開徵 網路申報躍增

2019-05-02 02:32

投資最怕負心漢 這種基金可以當長期飯票

2019-05-02 14:43

獨董資格 擬擴大規範

2019-05-01 23:22

納稅義務人生前欠稅 遺產繼承人負責代繳

2019-05-02 02:32

庫克暗喻 iPhone銷售走出谷底

2019-05-01 23:54

超微第2季產品全面成長 祥碩台積電可望受惠

2019-05-02 10:17

最壞時刻已過？ 4月PMI終於重返擴張

2019-05-02 10:24

蘋果財報優於預期 彭博：iPhone打折奏效

2019-05-01 23:21

安心吹哨！ 政院「揭弊者保護法草案」有哪些重點？

2019-05-02 11:31

降清酒、味噌等關稅對日釋善意 政院盼入CPTPP

2019-05-02 11:55

政府減稅紅包民眾有感！六甲區公所中午不打烊服務報稅

2019-05-02 11:05

蓋新航廈、改善電力 桃機砸2,000億擴建

2019-05-01 23:22

派遣勞工規定 不設專法

2019-05-01 23:23

勞動部規畫 聘僱高齡可簽定期契約

2019-05-01 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top