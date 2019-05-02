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力推智慧電動機車產業升級　交通部與經濟部聯手

2019-05-02 18:04聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

交通部今天與經濟部及行政院科技會報辦公室合作舉辦「智慧電動機車科技創新座談會」，邀請產官學代表齊聚一堂集思廣益來探討如何引領台灣機車產業共組國家隊，到國際打世界盃並進行創新及轉型，促成發展具國際競爭力之智慧電動機車國家產業目標，讓擁有輝煌歷史的台灣機車產業再次閃耀國際。

交通部長林佳龍（前排中）與經濟部沈榮津（前排左二）今天出席「智慧電動機車科技創新...
交通部長林佳龍（前排中）與經濟部沈榮津（前排左二）今天出席「智慧電動機車科技創新座談會」與出席來賓合影。記者徐兆玄／攝影
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Gogoro（睿能創意）創辦人暨執行長陸學森（左）今天出席「智慧電動機車科技創新...
Gogoro（睿能創意）創辦人暨執行長陸學森（左）今天出席「智慧電動機車科技創新座談會」時與三陽工業董事長吳清源（右）交換意見。記者徐兆玄／攝影
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交通部長林佳龍（右二）與經濟部沈榮津（左二）今天出席「智慧電動機車科技創新座談會...
交通部長林佳龍（右二）與經濟部沈榮津（左二）今天出席「智慧電動機車科技創新座談會」。記者徐兆玄／攝影
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