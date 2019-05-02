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藍委砲轟農產品產銷失調 農委會：唱衰台灣農民

2019-05-02 16:59經濟日報 記者江睿智╱即時報導

國民黨立委林奕華（左起）、曾銘宗、陳宜民、童惠珍上午舉行「農產品產銷失衡 農民血...
國民黨立委林奕華（左起）、曾銘宗、陳宜民、童惠珍上午舉行「農產品產銷失衡 農民血本無歸！陳吉仲下台！」記者會，要求農委會主委陳吉仲為產銷失衡下台。記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委曾銘宗、林奕華、陳宜民、童惠貞等人今（2）日上午召開記者會，指「農產品產銷失衡，農民血本無歸」；農委會澄清，完全不是事實，並指藍委任意唱衰的行為，反而損害農民權益。

農委會農糧署表示，自鳳梨及番石榴產期開始，早已辦理多元化行銷、加工及外銷等三箭措施，目前價格穩定提升，本日台北果菜市場金鑽鳳梨平均每公斤價格28.1元、珍珠拔18.2元，皆遠高於監控價格。

農糧署表示，對於政治人物任意唱衰的行為，令人遺憾，並嚴正呼籲政治人物應積極協助農產品行銷，勿炒作失衡議題干擾市場價格，損害農民權益。

國民黨立委林奕華（左起）、曾銘宗、陳宜民上午舉行「農產品產銷失衡 農民血本無歸！...
國民黨立委林奕華（左起）、曾銘宗、陳宜民上午舉行「農產品產銷失衡 農民血本無歸！陳吉仲下台！」記者會，要求農委會主委陳吉仲為產銷失衡下台。記者陳柏亨／攝影
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農糧署進一步表示，台灣鳳梨收穫面積約8千餘公頃，產量約50萬公噸，主產區為屏東縣、台南市、高雄市、嘉義縣及南投縣等地，因受暖冬及部分地區農民提早催花影響，各產區均提早於2月開始採收。農糧署隨即啟動拓展外銷、擴大行銷、企業團購及加工處理等，隨天氣漸趨溫暖，鳳梨品質穩定，該署相關產銷措施發揮成效，價格迅速提升。

尤其，農糧署指出，我國金鑽鳳梨甚受海外市場歡迎，本年截至5月1日外銷量已達3萬4,588公噸，較上年同期1萬8,372公噸，增加88%。本日台北果菜市場金鑽鳳梨平均每公斤價格28.1元，較2月下旬11.5元，上漲16.6元；亦較去年同期22.5元，上漲5.6元，另產地價平均每公斤20.9元，遠高於產地監控價7.6元。

番石榴種植面積約7,300公頃，產量近18萬公噸，因受去年6月南部連續降雨及0823豪雨侵襲，番石榴產區受損嚴重，農民重新整枝修剪後，於本年3月中旬集中產出，又受到氣候炎熱因素影響快速成熟，至市場供應量增加。農糧署隨即啟動外銷、行銷及加工等多元措施，有效穩定產銷，本年截至5月1日已外銷2,167公噸，較上年同期1,029公噸，增加111%。

今日台北果菜市場珍珠拔平均每公斤價格18.2元，較3月下旬13.0元，上漲5.2元；亦較4月上旬14.6元，上漲3.6元，遠高於消費市場監控價12.6元。

國民黨立委林奕華（左起）、曾銘宗、陳宜民、童惠珍上午舉行「農產品產銷失衡 農民血...
國民黨立委林奕華（左起）、曾銘宗、陳宜民、童惠珍上午舉行「農產品產銷失衡 農民血本無歸！陳吉仲下台！」記者會，要求農委會主委陳吉仲為產銷失衡下台。記者陳柏亨／攝影
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