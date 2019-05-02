央行第1季理事會揭秘 理事們討論調降利率這件事

2019-05-02 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣利率「連11凍」後，未來利率何去何從？從今（2）日央行公布的第1季理監事會議紀錄觀察，有理事認為，台灣目前並非啟動升息循環的好時機，但會中理事們確實也討論到「降息」這個選項。

有理事指出，上次央行調降政策利率的循環期間是一年，自104年第3季至105年第2季，當時四度降息的背景是國內經濟呈現大幅下滑，甚至降至負成長。而據國內機構預測，今年經濟成長率雖然趨緩，但可能逐季改善，因此，維持政策利率不變是有一定依據、國內目前暫無降息的必要性。此話顯示，我國貼放利率恐怕還會躺平好一陣子。

央行今年首季理監事會議決議利率「連11凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%不變，根據今日出爐的理監事會議紀錄顯示，央行理事一致同意維持政策利率不變，對於未來的利率走向，理事們認為，國內產出缺口擴大，顯示經濟成長動能不足，且通膨緩和；加以美國今年可能不會調升聯邦資金利率目標，台灣實無調升政策利率的理由，支持利率維持不變。

有位理事認同利率維持不變，並指出，從近幾個月的情勢觀之，綜合考量國內經濟情勢等短期因素、超額準備等金融情勢， 再加上國外主要國家的動靜，宜靜觀其變。但2008年全球金融風暴以來，長期低利率讓利率的價格機能無法發揮，並不是好現象。 美國等國外貨幣政策決策者亦均認為利率多少應調升，只是調升時機會受到部分短期因素影響。日本自1992年以來即持續低利率，惟運用低利率想達成短期效果，或許長期反而造成了不良的影響；央行未來貨幣政策決策也應將長期因素考量進來。

另位理事表示考量利率政策有三個選項，調低、不動及調漲。 台灣已經有一段很長的期間，名目利率都在很低水準。若利率已低至接近流動性陷阱，透過調低政策利率刺激消費及投資之效果不彰；且長期維持低利率恐導致政策工具缺乏，利率價格功能長期不顯，亦非合理。但若要調高利率，似未見國內景氣過熱的風險，經濟成長動能也不強，目前並非啟動升息循環的好時機。

有位理事則表示，全球各經濟體包括台灣之經濟成長幾乎同步趨緩，且全球景氣前景仍存諸多不確定性，未來須謹慎小心，故贊成利率維持不變，靜觀其變。

會議紀錄指出，多位理事均贊同政策利率不變同時，也表達未來貨幣政策考量因素看法。其中，有位理事指出，當前國際經濟金融情勢是維持比較平穩的情況，故維持利率不變在短期內仍屬可行；但長期低利率將使資金利用效能相對降低，宜思考其對整體經濟結構性的影響，及央行政策工具是否足敷因應未來較嚴重金融衰退的問題。

另位理事則表示，自上次理事會議迄今，主要國家利率均不變，但貨幣政策趨向寬鬆；此外，台灣有負的產出缺口，但預期本年經濟成長率逐季回升，且無通膨之虞，故暫時無降息的必要，可以維持利率不變。但長期而言，仍須思考若將來發生金融危機等不確定事件，央行有多少可動用的政策工具。

長期以來，央行的貨幣政策架構運作良好，不僅達成低且穩定的通膨率，並維持金融穩定，目前應無改弦易轍的急迫性，但仍可定期檢討。