宋楚瑜鄭重強調：從沒說過「一國兩制」這四個字

2019-05-02 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



總統府資政，親民黨主席宋楚瑜日前率團赴中國粵港澳大灣區參訪，接受中國官媒「新華社」專訪，報導稱宋楚瑜認同「一中」，在台掀起軒然大波，就連蔡英文總統也說重話，「如果他對一國兩制抱持肯定態度，我們會請他離任」。對此，宋楚瑜今（2）日下午召開記者會強調，他從沒說出「一國兩制」這四個字，對於移花接木的結果，他予以強烈譴責。

宋楚瑜首先強調，總統府資政是無給職，僅以義務性身分向總統提出建言，他曾經以此代表中華民國政府出席APEC，並且不負政府託付，除此之外從未在國內外使用此一頭銜參加任何活動。

宋楚瑜說，他其實並不需要資政的頭銜，他還有二個身分廣為人知，一是親民黨黨主席，另一則是省長，而且不需要加上「前」字，因為台灣就這麼一個省長，他以身為台灣唯一民選省長為傲，對鄉親有感情、有責任。

他說，這次參訪大灣區，是為了解台商轉型面臨的問題，以及大灣區發展對台灣的挑戰與契機，他從早到晚和台商、各級官員交換意見，詳細了解大灣區實際情況，希望用溝通化解對立，用誠意促進兩岸和平發展。

針對中國官媒報導內容，宋楚瑜也強調，「一國兩制這四個字，從來沒有從宋楚瑜口中說出」，更看不上主張要用一國兩制的香港模式處理未來兩岸關係。