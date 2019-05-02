內政部推都更 容積獎勵明確化

2019-05-02 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部部務會報今（2）日通過「都市更新建築容積獎勵辦法」修正草案等四項子法，主要將容積獎勵明確化，讓住戶與實施者在整合階段，就可算出獎勵後的總容積，以及自家可分回多大的坪數，增加雙方互信基礎，大幅降低獎勵額度的不確定性，未來都更將更容易。

內政部表示，「都市更新條例」修正案已於今年1月30日公布施行，內政部積極研修12項相關子法，今日通過的是「都市更新建築容積獎勵辦法」、「都市更新條例施行細則」、「都市更新團體設立管理及解散辦法」修正草案及訂定「各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法」等四項，讓都更實務可以迅速銜接執行。

》獎勵多元且明確 降低整合不確定性

內政部指出，過去都更容積獎勵許多涉及更新費用的計算，需透過不動產估價程序才能確定，也有些獎勵額度不確定，需透過審議才能確定，導致無法在事前整合時就確定獎勵額度，影響民眾參與都更的意願。

這次通過的「都市更新建築容積獎勵辦法」修正草案，主要就是明確訂定都更容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件，改變部分獎勵項目的計算公式，採取「達成一定要件即給予一定額度」的模式，以降低都市更新事業審議過程的不確定性，將有助於都市更新整合實施。

在獎勵項目方面，除了原有的綠建築等多項獎勵項目外，這次還新增結構堪慮建築物、智慧建築、無障礙環境設計、耐震設計及協議合建等獎勵項目。此外，地方政府也可依據都市更新條例的授權，另訂容積獎勵項目，未來可提供都市更新事業更多元的獎勵項目，有助於改善都市環境品質與提高民眾居住安全。

》強化資訊公開與民眾參與

「都市更新條例施行細則」修正草案，主要則是強化各階段資訊公開與民眾參與，規定政府公開評選民間都市更新事業機構實施前，應舉行說明會，向擬實施更新事業範圍內的民眾說明招商資格、條件及權益保障等相關事宜。

另在都市更新事業計畫程序上，明定舉辦公聽會、公開展覽通知相關權益人時，應一併檢附相關資料讓民眾知悉。此外，也規定實施者的重要通知或催告事項，準用行政程序法有關送達之規定，以利執行並保障民眾權益。

》完備會務運作 幫助都更推展

「都市更新團體設立管理及解散辦法」修正草案，則是因應實務需求，調整會務運作，以確保更新可推動，在會員大會議決門檻也做修正，並將權利變換估價條件及評定方式，增列為重大議題議決的項目。

另考量都市更新會運作完備與否，將是都市更新事業實施成敗的關鍵，為利會務運用，也規定理事長未依職權召開會員大會、理事會時，得由主管機關指定理事召集，以避免理事長怠於行使職權，而讓會務無法推展，並參照公司法規定，修正理事的消極資格，期使更新推動作業得以順利進行。

》健全審議會組織 協助審議及爭議處理

為利中央及地方主管機關審議都市更新相關計畫，以及處理實施者與相關權利人間的爭議，內政部也通過「各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法」草案，期以更公開透明審議機制，借重委員專業素養及客觀公正特質，讓都更審議進行更為順利。