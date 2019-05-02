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默克兼顧同仁身、心、靈 獲幸福企業組楷模獎

2019-05-02 14:48經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

默克在2019年《遠見雜誌》舉辦「第15屆CSR企業社會責任獎」中，榮獲幸福企業組傑出方案楷模獎。台灣默克集團今年以旗下子公司默克先進科技材料名義參加評選，透過兼顧同仁「身、心、靈」三大面向之系列專案項目《我是默克人，我驕傲！》，致力為員工創造絕佳的工作環境，從員工安全與健康、工作生活平衡、職涯發展等多元面向著手，形塑高參與度的職場氛圍以及激勵「好奇心」的企業文化。

自1989年於台灣正式成立分公司，至今恰逢台灣默克集團的30周年，默克集團在台約有660名員工，分佈於台北辦公室以及桃園、新竹、高雄等廠區，橫跨醫療保健、生命科學、特用材料三大事業體。

台灣默克集團董事長謝志宏表示，能夠在這次的評選當中獲獎，是對於默克投入創造幸福職場文化的重要肯定。我們堅信，將員工的需求視作企業本身的需求，不僅是雇主最根本的責任，也會對企業所追求的事業卓越產生正面的影響。去年我們慶祝了全球默克集團創立350年，今年適逢默克集團在台30週年，我們更將以此里程碑做為持續發展的根基，也希望向與默克一起肩負著默克企業願景的全體同仁們，致上最深的感謝。

台灣默克集團資深人資長雲珩補充說，為員工提供更好的工作環境和發展空間，是我們不變的使命。我們會持續聆聽員工的需求，規劃與之匹配的軟、硬體措施，以標竿企業的規格進行自我檢核，為在地人才開啟更多可能。

除了今年於《遠見雜誌》所舉辦的CSR企業社會責任獎中獲得幸福企業組楷模獎之外，台灣默克集團亦連續三年蟬聯「傑出雇主調研機構(Top Employer Institute)」評選之台灣傑出雇主、榮獲2018年國健署健康職場創意金點獎、2018年勞動部工作生活平衡獎、2018年勞動部推行職業安全衛生優良單位、2018年健康職場認證健康促進標章等多項殊榮。

台灣默克集團董事長謝志宏（右）接受遠見雜誌頒發幸福企業組楷模獎。業者／提供
台灣默克集團董事長謝志宏（右）接受遠見雜誌頒發幸福企業組楷模獎。業者／提供
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默克職場勞動部
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