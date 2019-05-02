政院調降15項農漁產品關稅 稅損約2億元

2019-05-02 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院院會今（2）日決議調降清酒等穀類酒、冷凍柳葉魚、冷凍蟳、冷凍墨魚、冷凍章魚、山藥、味噌等15項生鮮農漁產品進口關稅，預估稅損約2億1,094萬元。

財政部說明，為逐步推動貿易自由化，以期有助參與CPTPP或與相關貿易國家互惠談判，因此調降冷凍柳葉魚，未燻製的蟳類、海扇貝、墨魚、章魚，以及生鮮海扇貝、山藥、溫州蜜柑、味噌、蛋黃醬、咖哩醬、釀造穀類酒等15項貨品進口稅率。

財政部表示，這15項農漁工產品在國內並無產製或僅少量生產，非國內主要產業且規模較小，對於相關產業衝擊有限，只要是WTO會員國都能適用相同稅率；藉由關稅稅率合理化，將使國際了解我國推動經貿自由化的決心，創造有利於參與區域經濟整合的氛圍。

此外，因應台灣和友邦巴拉圭在2017年簽訂經濟合作協定，對巴拉圭的茶和糖增訂免關稅配額數量，另對巴拉圭的冷凍豬筋、馬黛茶等貨品稅率逐步調降至免稅，稅損約338萬元。

另一方面，為促進大型柴油車汰舊換新，政院也拍板調降大型柴油車進口零組件關稅，包括3.5噸以上貨車、10人座以上大客車使用的零組件，經環保署證明用途屬實者，關稅由現行的2.5%到15%調降至免稅，每年稅損估計5,900萬元，但可降低大型柴油車成本及售價，將有助於老車汰換，改善車輛移動汙染源。