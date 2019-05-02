降清酒、味噌等關稅對日釋善意 政院盼入CPTPP

2019-05-02 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為了爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定，行政院會今通過「海關進口稅則」部分稅則修正草案「降關稅釋善意」，包含5項冷凍水產品調降幅度為2％到5.5％，另外10項農漁產品調降幅度更大，包括生鮮海扇貝、山藥、味噌、咖哩醬、穀物酒如清酒等，將從現行關稅10%到40%，調降幅度為5%到20%。

去年反核食公投通過引發日本外相反彈，更表示台灣勢必因此事無法（CPTPP），我方除了蔡英文總統喊話希望日方支持加入CPTPP之外，修法上也表達善意，行政院這次「海關進口稅則」修正調降15項農漁產品稅率，其中包括清酒、味噌、咖哩醬、山藥等都是日本知名產品。 財政部關務署署長謝鈴媛會後表示，關稅降稅是一體適用，WTO會員國都適用，當然也想要營造對外談判的氛圍與機會。

這次修法整體稅損將達2億7332萬元，3大重點包含因應台巴ECA調降關稅，這次將對巴拉圭的馬黛茶免稅，冷凍豬筋逐步調降至免稅，粗製糖及精製糖增訂免關稅配額數量分別為5萬公噸及1萬公噸。

第二是配合促進大型柴油車汰舊換新，調降大型柴油車進口零組件關稅，包括3.5噸以上貨車、10人座以上大客車使用的零件、附件及組件，關稅由現行的2.5%到15%，調降到零，由於降稅標的物是零組件，由國內廠商進口組裝，有利我國業者，盼可降低大型柴油車成本跟售價，協助柴油老車汰換。