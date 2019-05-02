立委轟六大勞工政策跳票 許銘春：完全落實並不容易

2019-05-02 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



勞動部長許銘春今（2）日就「六大勞工政策（總工時、低薪、就業率、非典勞動、職災及勞資關係）總檢討」，赴立法院衛環委員會進行專案報告，但多位立委質詢指出，這些勞工政策不只大跳票，開的還是空頭支票。許銘春則回應表示，蔡總統所提的六大勞工政策，勞動部都有持續在做，但政見要完全落實，並不容易。

立委陳宜民指出，4月底總統蔡英文就已表示，關於中央派遣工要提前一年（109年）內歸零，但今日勞動部和行政院人事行政總處所提的專案報告，依舊是以110年達到零派遣為目標，還在講二年內歸零，「難道是蘇貞昌要你們不要理總統嗎」？

對此，陳宜民要求勞動部和行政院人事行政總處，針對中央派遣工究竟何時歸零，於本周五前提出確認報告。

李彥秀、王育民質詢時則直問，「部長，六大勞工政策究竟落實幾個」？許銘春答詢表示，六大勞工政策勞動部都有努力且持續在做，但政見要完全落實並不容易，因為部分法案仍存有社會不少歧見。但，許銘春表示，六大勞工政策絕對不是空頭支票，只是需要社會溝通。

許銘春並進一步指出，目前比較具體，也已經逐漸要完成的三個法案，包括：最低工資法、中高齡就業專法，以及職業災害保險單獨立法。但，許銘春也坦言，這三個法案要拼立法院這個會期審議，時間上確實已經來不及了。

許銘春指出，其中，最低工資法已完成法案預告，正在法規會審議的程序中，很快就會完成這個法案，預計五月底就會送行政院院會，並朝立法院臨時會優先審議法案努力，落實總統政見。但，卻遭立委質疑「已火燒屁股了，才要處理」。

此外，針對鴻海董事長郭台銘日前指年輕世代低薪、負債、無法學以致用，政府卻讓年輕人坐以待斃，稱自己「看不下去了」。許銘春則表示，勞動部這三年來，呼應總統蔡英文的政見，已連續調整基本工資，漲幅也是歷年來最高。

許銘春說，這三年來終結了22K魔咒、低薪的代名詞，基本工資來到2萬3100元，這就是對青年低薪問題做出的一些努力。