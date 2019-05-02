4月PMI重返榮枯線 連四升至51.7

2019-05-02 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（2）日發布4月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI），其中PMI指數連四升，續揚2.6至51.7，終止連續五個月的緊縮，重返50「榮枯線」，呈現擴張態勢。沒有經過季調的NMI，也同樣續揚2.2至55.6，為2018年8月以來最快擴張速度。

中經院表示，六大產業PMI，自去年7月以來，首次全數呈現擴張；各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、食品暨紡織產業、交通工具產業與基礎原物料產業。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單與人力僱用轉為擴張，生產數量與存貨持續擴張，供應商交貨時間轉為上升（高於50）。

中經院指出，全體製造業經季調後之「新增訂單指數」中斷連續六個月的緊縮轉為擴張，指數攀升3.2至50.9。其中，未經季調的電子暨光學產業與電力暨機械設備產業之新增訂單數量指數皆已連續二個月維持在60以上的擴張速度，且本月指數持續上升；化學暨生技醫療產業的新增訂單指數已連續三個月呈現擴張，指數大幅上升8，為近一年以來最快擴張速度65.5；至於基礎原物料產業，則連續二個月回報新增訂單數量為持平（50）。