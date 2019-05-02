最壞時刻已過？ 4月PMI終於重返擴張

2019-05-02 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中華經濟研究院今（2）日發布，4月製造業採購經理人指數（PMI）續揚2.6個百分點至51.7%，此為2018年11月以來首度突破50%「榮枯線」，再次重返擴張態勢；包括化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、食品暨紡織產業、交通工具產業與基礎原物料產業等六大產業PMI，也自去年7月以來首次全數呈現擴張。

去年第4季以來，我國PMI挫幅既急且深，創下五年半以來最快的緊縮速度，各項指標也紛紛走弱，今年第1季雖然稍有回神，但PMI指數仍近關情怯，始終無法站上榮枯線。

中經院指出，4月PMI一舉衝至51.7%，至於偏重內需產業的非製造業經理人指數（NMI），也已連續二個月呈現擴張，指數續揚2.3個百分點至55.6%，為去年8月以來最快擴張速度。

根據調查，4月全體製造業「未來六個月展望指數」已經連續二個月呈現擴張，且指數續升3.6個百分點至55.7%，此為去年7月以來最快擴張速度。

另一方面，新增訂單指數中斷連續六個月的緊縮轉為擴張，攀升3.2個百分點至50.9%。人力僱用數量指數續揚1.7個百分點至51.9%，連續第二個月呈現擴張。

中經院指出，全體製造業自去年11月以來首次回報供應商交貨時間為上升（高於50.0%），指數攀升2.8個百分點至50.5%。存貨指數則已連續三個月呈現擴張，且指數續揚1.9個百分點至53.7%，為2018年9月以來最快擴張速度。

此外，全體製造業連續五個月回報客戶存貨數量遠低於當前客戶所需（過低，低於50.0%），且指數續跌3.9個百分點至42.6%，為2014 年 5月以來最低點。

至於原物料價格指數連續三個月呈現上升（高於50.0%），但當月指數回跌4.5個百分點至50.7%。

未經季調的未完成訂單指數僅維持一個月的擴張，當月隨即回跌2.9個百分點至49.9%。新增出口訂單數量則連續二個月擴張，但指數回跌0.8個百分點至56.7%。

進口原物料數量連續二個月呈現擴張，且指數續揚2.1個百分點至53.8%，為2018 年9月以來最快擴張速度