親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

郭董告知參選要當「和平製造者」 川普：總統不好做

最壞時刻已過？ 4月PMI終於重返擴張

2019-05-02 10:24經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中華經濟研究院今（2）日發布，4月製造業採購經理人指數（PMI）續揚2.6個百分點至51.7%，此為2018年11月以來首度突破50%「榮枯線」，再次重返擴張態勢；包括化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、食品暨紡織產業、交通工具產業與基礎原物料產業等六大產業PMI，也自去年7月以來首次全數呈現擴張。

去年第4季以來，我國PMI挫幅既急且深，創下五年半以來最快的緊縮速度，各項指標也紛紛走弱，今年第1季雖然稍有回神，但PMI指數仍近關情怯，始終無法站上榮枯線。

中經院指出，4月PMI一舉衝至51.7%，至於偏重內需產業的非製造業經理人指數（NMI），也已連續二個月呈現擴張，指數續揚2.3個百分點至55.6%，為去年8月以來最快擴張速度。

根據調查，4月全體製造業「未來六個月展望指數」已經連續二個月呈現擴張，且指數續升3.6個百分點至55.7%，此為去年7月以來最快擴張速度。

另一方面，新增訂單指數中斷連續六個月的緊縮轉為擴張，攀升3.2個百分點至50.9%。人力僱用數量指數續揚1.7個百分點至51.9%，連續第二個月呈現擴張。

中經院指出，全體製造業自去年11月以來首次回報供應商交貨時間為上升（高於50.0%），指數攀升2.8個百分點至50.5%。存貨指數則已連續三個月呈現擴張，且指數續揚1.9個百分點至53.7%，為2018年9月以來最快擴張速度。

此外，全體製造業連續五個月回報客戶存貨數量遠低於當前客戶所需（過低，低於50.0%），且指數續跌3.9個百分點至42.6%，為2014 年 5月以來最低點。

至於原物料價格指數連續三個月呈現上升（高於50.0%），但當月指數回跌4.5個百分點至50.7%。

未經季調的未完成訂單指數僅維持一個月的擴張，當月隨即回跌2.9個百分點至49.9%。新增出口訂單數量則連續二個月擴張，但指數回跌0.8個百分點至56.7%。

進口原物料數量連續二個月呈現擴張，且指數續揚2.1個百分點至53.8%，為2018 年9月以來最快擴張速度

製造業PMI
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

名家觀點／年金改革與居住正義

2019-05-02 01:55

前三月收益率衝 勞動基金大賺2,153億

2019-05-02 00:49

開發案環評 擬訂10+5期限

2019-05-01 23:27

環評改革多管齊下 精進效率流程

2019-05-01 23:23

派遣勞工規定 不設專法

2019-05-01 23:23

勞動部規畫 聘僱高齡可簽定期契約

2019-05-01 23:23

錢櫃併好樂迪 公平會啟動審議最遲8月中結果出爐

2019-05-01 16:44

遭點名低薪 國巨回應了

2019-05-01 16:28

夏季用電高峰將至 經濟部：今年夏天不缺電

2019-05-01 11:57

上櫃公司好薪酸 股價200元員工薪資僅38萬元

2019-05-01 11:02

老闆拿太多、員工拿太少 這三家上市櫃公司被點名

2019-05-01 10:50

名家觀點／加速培育企業繼承者們

2019-04-25 23:30

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」現在報名享優惠

2019-04-29 15:53
看更多

熱門文章

老闆拿太多、員工拿太少 這三家上市櫃公司被點名

2019-05-01 10:50

上櫃公司好薪酸 股價200元員工薪資僅38萬元

2019-05-01 11:02

北一女學霸筆記熱賣 國稅局澄清：不會針對性查稅

2019-05-01 17:25

遭點名低薪 國巨回應了

2019-05-01 16:28

綜所稅申報起跑 這4種人可望不用繳稅

2019-05-01 11:51

防堵理專挪用客戶資金 金管會要求訂理專十誡

2019-05-01 15:50

庫克釋利多 加持台系蘋果鏈

2019-05-02 00:06

綜所稅申報現場直擊 民眾：降稅真的有感

2019-05-01 14:18

不怕下雨！國稅局仍湧進報稅人潮 有人不到8點就到

2019-05-01 13:05

學霸筆記熱銷 傳稅官盯上

2019-05-02 02:32

獨董再度上演「逃亡潮」 去年辭職人數首破百

2019-05-01 23:50

健保卡申報太夯 網路報稅一度塞車

2019-05-01 18:42

報稅第一天門庭若市 健保局一度當機塞車

2019-05-01 16:32

夏季用電高峰將至 經濟部：今年夏天不缺電

2019-05-01 11:57

報稅首日又是大排長龍 但不少人報完稅笑了

2019-05-01 15:48

新勞動三法 選舉年聚焦

2019-05-01 23:29

審慎樂觀iPhone買氣 德意志：鏡頭一哥 蘋概首選

2019-05-02 01:06

錢少責任大 獨董又爆辭職潮

2019-05-02 00:06

林佳龍送勞動節大禮 中華郵政15噸以上貨車駕駛加薪

2019-05-01 18:57

林家主導 大立光董事縮至五席

2019-05-01 23:25

影／報稅季開跑 國稅局出現人潮

2019-05-01 11:37

林家由自然人轉為法人代表 節稅可觀

2019-05-02 01:06

理專有冒貸、亂賣商品等三大問題 金管會下令銀行防堵

2019-05-01 11:53

超微展望正向 台系鏈沾光

2019-05-01 23:22

立委推電支帳戶18歲可開戶 顧立雄：卡關在法務部

2019-05-01 15:51

報稅首日 民眾冒雨湧入台北國稅局

2019-05-01 14:01

逢勞動節又首次採優化方案 報稅首日湧人潮

2019-05-01 13:39

玉山Pi拍錢包 推重磅優惠

2019-05-02 02:25

專家：罷工陰霾成國內航空業心中無法承受的痛

2019-05-01 10:49

統一企業併陸仕 公平會點頭

2019-05-01 17:11

蘋果拚服務 法人：iPhone仍是台灣經濟關鍵

2019-05-01 11:59

華映延長緊急處分 獲准

2019-05-01 22:59

金管會「十誡」 防理專舞弊

2019-05-01 23:27

壽險業投資不動產 金管會研擬放寬

2019-05-02 00:19

玉山銀 站穩點數生態圈龍頭

2019-05-02 02:25

錢櫃併好樂迪 公平會啟動審議最遲8月中結果出爐

2019-05-01 16:44

旺季來了 海運美國線漲價

2019-05-01 22:59

表現超亮眼！勞動基金前三月大賺2,153億元

2019-05-01 12:32

電信母親節檔 不打低價戰

2019-05-01 23:27

名家觀點／年金改革與居住正義

2019-05-02 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top