車輛汰舊換新延長卡關 財部：絕對沒有政策轉彎

2019-05-01 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



對於立法院原本將汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長實施的提案排進二讀，後來又被抽掉，引發業者疑慮，財政部官員強調，絕對沒有政策轉彎，這項優惠措施還有一年多的時間，到時可以再評估。

為促進舊車外銷並減少老舊車數量以達節能減碳的政策目標，立法院在2015年12月修正《貨物稅條例》，通過對汽機車汰舊換新減徵貨物稅，對出廠六年以上汽車、出廠四年以上機車，在報廢前後六個月內購買新車，分別補助汽車5萬元、機車4,000元，為期五年，鼓勵車主汰舊換新，並引導中古車出口，以帶動車輛產業發展。

據財政部統計，2017年共核退63萬輛汽機車貨物稅，核退稅額93億元，2018年核退58萬輛，稅額94億元。

對於立委希望將減徵貨物稅的措施再延長，官員表示，因為這項政策為期五年，可以到時再評估，太早對外宣布，可能會影響消費者的意願，對汽車業者或是中古車商都會造成影響。

官員指出，如果仍是要用國家稅收補助購買燃油車，應要考慮行動汙染源的問題，且目前政府鼓勵民眾購買電動車，未來如果補助汰舊換新的政策要長期實施，也可以考慮逐步汰換為電動車，但還需要與經濟部、環保署、交通部等單位共同評估。