四大場所內用餐飲 7月起禁用一次用塑膠吸管

2019-05-01 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



環保署今（1）日公布塑膠吸管管制最終方案，決定依據原預告方案執行，自7月1日起，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大場所，內用不得提供一次用塑膠吸管，實施一段時間後，將進一步評估外帶飲料、手搖飲料業者，是否禁止提供一次用塑膠吸管。

環保署表示，根據去年草案預告後所進行的電話及網路民調顯示，接近七成受訪者知道且有七成以上民眾支持，今年4月再度針對吸管政策進行網路民調，同樣有近七成受訪者知道，支持度則已提高至82％，顯見民眾支持限制一次用塑膠吸管政策。

至於外界建議應將外帶一併納入管制部分，考量法制作業重新辦理預告程序及業者因應所需時間，來不及在今年7月1日實施，因環保署是以引導民眾改變習慣的立場出發，期使首次推動一次用塑膠吸管限用法令能順利上路，但針對外帶部分，會同步以輔導方式鼓勵業者不提供一次用塑膠吸管，後續再考量第一階段實際實施情形，將外帶一併納入法令管制。