四大場所內用餐飲 7月起禁用一次用塑膠吸管
環保署今（1）日公布塑膠吸管管制最終方案，決定依據原預告方案執行，自7月1日起，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大場所，內用不得提供一次用塑膠吸管，實施一段時間後，將進一步評估外帶飲料、手搖飲料業者，是否禁止提供一次用塑膠吸管。
環保署表示，根據去年草案預告後所進行的電話及網路民調顯示，接近七成受訪者知道且有七成以上民眾支持，今年4月再度針對吸管政策進行網路民調，同樣有近七成受訪者知道，支持度則已提高至82％，顯見民眾支持限制一次用塑膠吸管政策。
至於外界建議應將外帶一併納入管制部分，考量法制作業重新辦理預告程序及業者因應所需時間，來不及在今年7月1日實施，因環保署是以引導民眾改變習慣的立場出發，期使首次推動一次用塑膠吸管限用法令能順利上路，但針對外帶部分，會同步以輔導方式鼓勵業者不提供一次用塑膠吸管，後續再考量第一階段實際實施情形，將外帶一併納入法令管制。
有關生物可分解塑膠吸管是否限制使用，參考受管制業者意見，因紙類替代材質吸管目前在含有固型物或需攪拌的飲料飲用上，尚無法完全替代塑膠吸管，因此目前仍有使用需求，以及考量其相較傳統塑膠吸管對生態環境仍較友善，現階段依照原預告的方案保留可使用，未來將依實際使用情形進行評估併入下一階段實施參考。
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