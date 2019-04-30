沃旭決定繼續投資 縣府：要先說明對彰化有何幫助

2019-04-30 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



由於不滿政府調降今年度的躉售費率，沃旭能源元月發函通知台灣廠商，「已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價」，但歷經3個多月後，「回心轉意」，董事會今對大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定，彰化縣政經濟暨綠能開發處代理處長劉玉平說， 要求經濟部及沃旭針對沃旭提出的產業在地化替代化方案提出說明，如果對彰化縣就業機會及產業鏈有幫助，縣府就會支持。

沃旭在彰化外海投資4個風場，是彰化甚至全台都是最大規模，沃旭指出，沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場位在彰化縣外海距岸35至50公里處，總裝置容量達900MW，未來可以供應綠電給約1百萬台灣家庭用戶，而這項離岸風場計畫的海上建置期將為2021至2022年。

不過，這是沃旭經過一番轉折的結果。由於經濟部能源局今年元月間，調降今年度的電價躉售費率，沃源等開發商無法再適用去年的費率，讓沃旭能源原有的投資計畫陷入僵局，提出的產業關聯執行方案未獲經濟部同意，直到上周提出的替代方案， 獲經濟部核可，隨後沃旭也與台電依據2019年躉購費率簽署購售電合約。今天並由董事會針對大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定。

依沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，沃旭能源這項重大投資將挹注於台灣再生能源轉型，並帶來創造本地就業機會及推動產業發展等實質效益，很自豪這項風場計畫內有很高比例的在地化項目，而初期陸域工作將於5月正式啟動。