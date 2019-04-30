經濟成長率連12季正成長 今年Q1為近11季最低增幅

2019-04-30 21:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（30）日公布今年第1季經濟成長率概估統計為1.72%，較2月預測值下修0.1個百分點，主因消費成長不如預期；若今年第2、3、4季經濟成長率維持前次（2月）的預測值，將使2019年全年經濟成長率由2.27%降至2.24%。

主計總處綜合統計處專門委員陳雅玫說明，經濟成長率已經連續12季呈現正成長，本季則為近11季以來最低增幅，經濟情勢緩中求穩。

主計總處2月時發布經濟預測，估2019年經濟成長率為2.27%，較去年11月的預測值2.41%，下修0.14個百分點，雖然當時對第1季預估值僅1.82%，但表示將逐季走高，下半年經濟成長率均達2%以上。

主計總處指出，在外需方面，全球景氣成長放緩，加深產業淡季效應，加上去年比較基期偏高，我國出口按美元計價年減4.2％，中止連續10季正成長，各主要貨品除資通視聽產品及電機產品分別增18.6％及2.3％外，餘均呈跌勢，其中占比最高之電子零組件減7.3％，基本金屬與化學品減幅則逾一成；併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長1.2％，主要受惠於1至2月的來台旅客人次增加，較去年增加5.9％。

陳雅玫表示，包括IHS Markit和IMF都將貿易紛爭列為最大風險，今年第1季受到全球景氣成長放緩，屬於全球性的現象，世界各國陸續發布的經濟成長也都比去年第4季放緩，影響各國進出口，也拖累經濟成長表現。

民間、政府消費都比2月時的預測都還要低，陳雅玫表示，消費成長不如預期主要來自於第1季綜合商品及無店面零售銷售額續增，與汽機車、資通訊設備銷售營業額衰退；政府消費也因為第1季的軍品採購減少，加上去年基數較高，因此年減幅擴大。

但另一方面，史上最長春節九天再加上228假期，各項南北往來的運輸設備使用均呈現正成長，卻仍然難以抵銷汽機車及手機高單價商品銷售不佳的減幅，因此總計第一季內需成長1.9％。