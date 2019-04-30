2017年底國富統計 家庭平均每戶資產淨值1,163萬元

2019-04-30 21:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（30）日公布國富統計，2017年底國富毛額較2016年成長1.1%，為近五年最低成長率，其中主因來自於土地的公告現值調降。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，國富統計的非金融性資產毛額占超過85％，又以土地為最大宗的資產項目；而國富毛額的計算有很大一部分來自於公告現值的價格，因此很容易受到土地公告現值的波動而影響國富的增減率。

潘寧馨解釋，因為既定的政策推動，公告現值為了要逼近市價，所以過去以來的調升幅度都相當顯著；潘寧馨說，其實在2016年當時已經非常接近市價，但不巧適逢2017年房地產景氣下滑，造成市價走跌，還同步拖累公告現調降。

另外，觀察家庭部門平均每戶資產負債的增減，以「有價證券」及「人壽保險及退休基金準備金」增長較為顯著，並以「房地產」減少最多，潘寧馨表示，除了股市表現不錯之外，人壽保險其實也具有投資理財的功能，一方面有保障、也可以儲蓄，因此民眾近年對於這類理財商品購買度有顯著提升。

台經院產經資料庫研究員劉佩真則說明，房地產在2017年相較於2016年呈現「量增價跌」的態勢，房市還是有鬆動的現象；反觀股市在2017年6月開始進入連續16個月的萬點行情，與房產呈現一降一升的反差，同步也就會反映在民眾家戶財富水準上的變化。

至於家庭部門平均每戶資產，減去負債後的淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為1,163萬元，但平均每戶的金融性負債也達180萬元，以房貸為主。對此，潘寧馨說，雖然2017年房市價格下跌，但並沒有嚴重影響到房地產市場的買氣，因此民眾的負債、貸款金額仍然持續成長且創新高。