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政府採購法部分條文修法通過 兼顧興利與防弊

2019-04-30 21:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

立法院今（30）日三讀通過《政府採購法》部分條文修正草案，計修正18條，增訂三條，總計增修21條。行政院工程會表示，這次修法歷時三年，參考各界意見並經充分討論，兼顧維持政府採購秩序與促進產業經濟發展之平衡考量，興利與防弊並重，預期可以營造更健全的政府採購環境。

工程會說，這次主要修正重點如下：

一、改善採購作業程序：

(一)機關辦理採購，可成立採購工作及審查小組，使採購作業程序更為周延(第11條之1)。

(二)涉及國家安全採購，將訂定對我國或外國廠商資格之限制條件及審查辦法，以確保國安(第17條)。

(三)強化職業安全衛生管理機制，要求廠商依職業安全衛生法採取必要防範措施，降低發生職業災害的風險，並加強查核機制，避免勞工發生職業災害(第70條之1)。

(四)機關辦理評選作業遴聘之「專家學者」，不得為政府機關之現職人員 (第94條)。

(五)簡化最有利標之適用條件，以利機關靈活運用採購策略（第52條）。

二、加重行賄行為之處罰：對於行賄行為明列為不發還或追繳押標金之情形，並列入不良廠商，停權三年。另支付前金後謝促成採購契約之成立，加重契約罰款為行賄金額的兩倍。

三、修正不良廠商停權制度，使更符合比例原則：

(一)對於「違約」行為的停權理由，增訂「情節重大」要件，增訂「情節重大」考量因素，包括機關所受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形。

(二)增訂機關通知廠商停權前，應讓廠商有陳述意見的機會，機關並應成立「採購工作及審查小組」認定廠商是否構成停權要件。

(三)增訂「重大違約」情形，採累計加重停權期間之方式，第一次被刊登公報，停權三個月；第二次被刊登公報，停權半年；第3次被刊登公報，停權一年。

四、在文化創意、社會福利、綠能環保方面：增訂藝文團體接受機關補助辦理採購，不適用採購法(第4條)；授權訂定社會福利服務之評選計費辦法(第22條)；機關可基於促進自然資源保育與環境保護之目的訂定技術規格 (第26條之1)；社會福利或文化創意服務，以採不訂底價之最有利標為原則(第52條)。

工程會主任委員吳澤成說，感謝各界提供修法建言，及立法院所有委員與黨團的支持與協助，順利完成三讀。工程會將督促各機關落實修法理念，以提升採購效率、功能及品質，建構良善的採購環境。

立法院
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