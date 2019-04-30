新產品、新市場開花結果 智崴今年營運喊衝

2019-04-30 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）執行長歐陽志宏表示，智崴今年第1季不論是接單量、營收都較去年同期有倍數成長，第1季營收4.37億元，年增25.56%，為歷年同期新高，繳出淡季不淡的成績。展望今年，除了目前尚未認列的工程餘額逾20億外，看好新產品、新市場開花結果，及陸續還會有新訂單下，營運展望樂觀。法人則看好，智崴今年EPS有望挑戰一個股本。

智崴今（30）日舉行法人說明會，針對今年營運策略部分，歐陽志宏指出，集團策略布局將從四大方向，包括提高硬體設備銷售、培養軟體內容授權、提供整體設計服務和拓展自營據點等四大項目邁進。整體佈局以創造穩定營收、提高營業額和提升毛利率為最高目標。

歐陽志宏表示，目前智崴明星產品i-Ride飛行劇院，市占率已是全世界第一。除了主力商品i-Ride飛行劇院外，近年智崴亦致力於開發銷售中小型體感遊樂設備，擴大市場占有率。

其中2018年發表的新產品m-Ride飛行劇院，產品定位在中低階價位，能更有效地提高載客效率，滿足不同場所的展演需求。該項新產品已成功搶下知名連鎖樂園，如樂高樂園（LEGOLAND）的全球訂單，第一座已在今年美國佛羅里達州的樂高樂園中開幕。而今年m-Ride訂單在主題樂園、城市景點、科技館等項目中發酵，未來整體設備的銷售成長值得期待。

從去年來看，在產品營收佔比部分，高階設備比重達81%、中階14%、低階則5%，隨著中階設備市場逐步成長，智崴預估今年佔比將為高階53%、中階40%、低階設備5%。而層從地區來看，去年中國大陸佔比達75%，今年中國大陸總量未縮減，不過歐美地區成長力道大，預期今年各區域佔比差異不會太大。

智崴表示，硬體設備的銷售已成為公司多元化發展不可或缺的穩定收入，目前智崴的產品在全球營運中的已有32座，建置中的則有36座，智崴在接下來的三到五年間，目標在全世界設立100座體感設備。而規模化的市場可為公司帶來許多長期效益，包含增加穩定收入和打通智崴影片內容授權的通路。

智歐陽志宏強調，獨家規格的影片內容授權，將會是智崴策略佈局中，獲得高毛利率和長期營收的重要來源之一。智崴集團至今已擁有強大的IP影片資產，包含與講談社授權、廣受年輕人喜愛的自製原創VR影片《進擊的巨人》與《攻殼機動隊》，飛行劇院影片亦隨著i-Ride與m-Ride在全世界插旗，逐年累積可觀的自製與再授權之獨家規格影片，如《飛越臺灣》、《飛越澳洲》《飛越美國》等。

隨著硬體設備於全球銷售佈點的增加，將撐起廣大的影片內容需求市場。影片內容製作初期投入資本，後期營將可迎來高毛利率、高報酬的長期營收。未來智崴也將繼續與講談社合作，引進熱門動漫IP，持續累積軟體內容實力。