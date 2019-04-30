新北市經濟首發團下月出訪 台韓經濟聯席會拚智慧城市

2019-04-30 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜上任以來，首度由副市長層級以上協同出訪拚經濟的首發團將在5月底27至29日展開，前往韓國釜山，參加第44屆台韓經濟聯席會議。這屆會議聚焦智慧城市，對方釜山市長吳巨敦也預計會出面。新北市智慧城市產業聯盟盼能與對方相關聯盟簽署合作備忘錄（ＭＯＵ）。

台韓經濟聯席會議是由中華民國國際經濟合作協會（國經協會）與韓國企業聯合會主導，每年輪流在雙方城市舉辦，針對不同主題討論，今年韓國作東辦在釜山，聚焦智慧城市，因此國經協會邀新北市智慧城市產業聯盟出訪，是該聯盟首度出席此會議，新北市副市長吳明機也在列，也是新北市府首度派員參加該會議。

新北市智慧城市產業聯盟總幹事陳芬玉表示，這次希望能達成雙邊智慧城市聯盟簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），實質加強合作。新北市智慧城市產業聯盟有交通、醫療及規畫廠商會出訪，新北市綠色能源產業聯盟也出席。

陳芬玉表示，吳明機擔任過經濟部工業局長、科技會報執秘，了解智慧城市，有助廠商立即就產業面解決遇到的問題，在中央或地方調整。

新北市電腦商業同業公會理事長金際遠表示，智慧城市要賺錢一定要產業化，不過智慧城市目前都是合作標政府案，買方都是政府居多，大家還在找誰來買單，不能一直靠政府。若對方市長也出席，底下廠商了解大方向，有助落地。不過因為是會議，不是商拓會，較無法預估產值。