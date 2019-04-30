親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

這位擁有貴族血統的女星 曾是新日皇德仁的夢中情人

乾杯燒肉計劃進軍香港、美國 拓展海外知名度

2019-04-30 18:55經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

興櫃餐飲集團乾杯董事長平出莊司今（30）日表示，乾杯集團將進軍香港及美國市場，香港將在尖沙嘴開「老乾杯」，美國則落腳德州休士頓開「乾杯」。平出莊司說，德州的餐飲業者不像紐約、洛杉磯等東西岸大城市這麼激烈，未來乾杯在美國市場，會鎖定德州開店。

在大陸市場方面，乾杯5月將在北京開一家「老乾杯」、上海開一家「乾杯」。平出莊司指出，除了乾杯及老乾杯燒肉，乾杯集團在上海還有黑毛屋、清酒餐廳品牌THE ODEN，以及高等級澳洲和牛燒肉KANPAI WINE CLUB三個新品牌。

值得注意的是，上述三個品牌加上老乾杯，皆位於上海餐飲業競爭最激烈的戰區外灘。平出莊司指出，外灘房租雖不便宜，但因為是固定房租，如果營收成長很快，就有機會賺錢。而且，外灘是上海最知名地標，如果第一家店經營成功，有助打開知名度，後面展店的效益會很大。

乾杯去年營收26.57億元，其中台灣事業營收19.84億元，年增8.7%；大陸事業營收6.73億元，年增111%。外販事業營收1.48億元，年增50%。

乾杯也將於年底進入香港市場，平出莊司說，乾杯在台灣有非常多香港客人，代表香港人對日式燒肉接受度高，看好在香港市場的發展。

平出莊司也看好歐洲市場。他說，日式燒肉在歐洲不盛行，不是因為歐洲人不喜歡燒肉，問題出在「肉」不對。他解釋，歐洲飼養的牛隻主要是草飼，肉的油花不多，用作燒肉口感會太乾。正在籌備的老乾杯倫敦店，選用油花較多的澳洲和牛，他相信只要選對肉，就有機會打開歐洲市場。

乾杯集團董事長平出莊司。記者韓化宇／攝影
乾杯集團董事長平出莊司。記者韓化宇／攝影
分享

香港澳洲
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

新北市經濟首發團下月出訪 台韓經濟聯席會拚智慧城市

2019-04-30 18:58

沃旭宣布：完成大彰化風場最終投資決定

2019-04-30 17:51

主計總處公布Q1GDP1.72％ 消費成長不如預期

2019-04-30 16:26

電力景氣指數EPI連三月黃藍燈 Q1經濟成長估值1.6％

2019-04-30 14:47

又見藍燈 3月製造業景氣連5衰

2019-04-30 14:29

郭董預言美中貿易戰將落幕 但科技戰才剛開始

2019-04-30 14:29

3月製造業景氣燈號連五藍 台經院：築底態勢跌幅有限

2019-04-30 13:14

製造業燈號連5藍衰退 台經院：築底態勢顯現

2019-04-30 12:04

投審會：每案都須重新審查 不是針對雙子星

2019-04-30 11:24

雙子星案卡關 于品海：南海控股是港資非中資

2019-04-30 11:20

製造業燈號連5藍跌幅有限 台經院：築底態勢顯現

2019-04-30 11:15

名家觀點／科技加持 心零​售時代來臨

2019-04-30 05:50

企業買不到綠電 經濟部找解方

2019-04-30 01:32

台商回台設廠 依規採再生能源

2019-04-30 01:31

兩類用戶 將成綠電潛在大買家

2019-04-30 01:30

資訊電子就業貢獻率 探底

2019-04-30 01:29

工業服務業普查…研發創新占比 稱冠

2019-04-30 01:28

盛產期反傾銷 11~3月禁大陸鮑魚進口

2019-04-30 00:30

雙子星案 南海：絕不棄標

2019-04-29 23:36

南海搶標策略…南海利潤給好給滿

2019-04-29 23:31

大砲于品海 坦言親中

2019-04-29 23:30

納保法上路 有利納稅人判決比例提升

2019-04-29 22:06

去年6月舊金山的一頓晚餐 促成美超微砸百億回台設廠

2019-04-29 20:26

海關通關表格國際化 增簡體中文、日文等五國版本

2019-04-29 19:53

影／自經區條例 藍委稱示範區非毒藥、綠委認為須相關配套

2019-04-29 18:59

美超微廠房擴建 蔡英文：投資台灣是最棒的事

2019-04-29 15:51

世界愈喧囂愈需要專注 經濟日報網推出會員服務

2019-04-29 09:30

名家觀點／加速培育企業繼承者們

2019-04-25 23:30

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

輕鬆看懂財務報表—臺大「財務報表分析研習班」現在報名享優惠

2019-04-29 15:53

MIT優質肉品生產基地 台畜斥資10億新廠落成啟用

2019-04-23 00:00
看更多

熱門文章

全文／郭台銘：台灣具三優勢 盼帶農民進軍美國發大財

2019-04-30 10:53

迪卡儂新竹店全台最大 3300坪空間明開幕

2019-04-30 12:09

美元定存高利 衝5字頭

2019-04-30 00:56

提三大訴求 長榮空姐6月4日上街頭遊行

2019-04-30 13:11

郭台銘曝參選理由：政府讓年輕人坐以待斃 我看不下去

2019-04-30 11:14

美超微擴大投資台灣 加碼達100億元

2019-04-30 01:23

診斷台灣經濟困境 馬英九：蔡政府錯誤能源政策是主因

2019-04-30 11:21

馬英九批蔡總統自我感覺良好 綠：說好的633在哪？

2019-04-30 18:04

財部衝刺台灣Pay 調高KPI

2019-04-30 00:39

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

2019-04-30 13:12

年息5.20％ 美元高利快閃定存又來了

2019-04-30 09:18

遠東SOGO百貨新竹站前館 8月31日停止營業

2019-04-30 13:22

空服員工會5月13日啟動投票：會有兩道成案門檻

2019-04-30 10:37

金控配發股利…開發0.3元 華南1.09元

2019-04-30 00:38

長榮空服員會無預警罷工？工會這麼回應

2019-04-30 11:45

重編財報 誠美材化解下市危機

2019-04-29 23:33

企業買不到綠電 經濟部找解方

2019-04-30 01:32

夫妻剩餘財產分配 留意算法

2019-04-30 00:40

中鋼Q1賺51億 Q2看增

2019-04-29 23:34

美超微擴廠 將加碼投資百億

2019-04-29 23:43

友達研發能量超越台積電？經濟部說是這原因

2019-04-29 20:41

台灣面對機遇挑戰 郭台銘：要達成美中台經濟三贏局面

2019-04-30 09:05

600億標雙子星不貴 于品海：這價格越南都找不到

2019-04-30 11:46

這家銀行好佛心 產假延長到4個月、陪產假增加至2周

2019-04-30 15:45

郭台銘傳5月上旬赴美 是否與川普見面受矚

2019-04-30 09:00

報稅了 兩個放寬省荷包

2019-04-30 00:41

銀行團 擬恢復誠美材融資額度

2019-04-29 23:28

馬英九批「反中」拖垮台灣經濟 國發會千字新聞稿回擊

2019-04-30 17:10

美超微生產重心轉移 台系供應鏈受惠

2019-04-29 23:46

避免補稅遭罰 扣除額5大錯誤要留意

2019-04-29 21:42

郭台銘：美中貿易 讓第4次工業革命提早爆發

2019-04-30 10:14

金管會啟動獨董資格大清查 至少500家以上被鎖定

2019-04-30 18:45

長榮空服員罷工一觸即發 林佳龍：不到最後一刻不放棄

2019-04-30 14:42

沃旭終於做出決定！將投資大彰化東南及西南離岸風場

2019-04-30 17:27

銀行搶美元 拆借賺利差

2019-04-29 23:38

網家攜手玉山銀行 5月報稅刷這張卡回饋1%

2019-04-30 12:20

郭台銘、吳敦義出席重振台灣競爭力會議

2019-04-30 10:50

經長一頓晚餐 老同事相挺

2019-04-30 01:21

郭台銘提台灣經濟3目標 尹啟銘：從企業角度比較容易

2019-04-30 13:12

日出茶太傳澳洲苛扣薪資 六角：前加盟商所為

2019-04-29 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top