乾杯燒肉計劃進軍香港、美國 拓展海外知名度

2019-04-30 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



興櫃餐飲集團乾杯董事長平出莊司今（30）日表示，乾杯集團將進軍香港及美國市場，香港將在尖沙嘴開「老乾杯」，美國則落腳德州休士頓開「乾杯」。平出莊司說，德州的餐飲業者不像紐約、洛杉磯等東西岸大城市這麼激烈，未來乾杯在美國市場，會鎖定德州開店。

在大陸市場方面，乾杯5月將在北京開一家「老乾杯」、上海開一家「乾杯」。平出莊司指出，除了乾杯及老乾杯燒肉，乾杯集團在上海還有黑毛屋、清酒餐廳品牌THE ODEN，以及高等級澳洲和牛燒肉KANPAI WINE CLUB三個新品牌。

值得注意的是，上述三個品牌加上老乾杯，皆位於上海餐飲業競爭最激烈的戰區外灘。平出莊司指出，外灘房租雖不便宜，但因為是固定房租，如果營收成長很快，就有機會賺錢。而且，外灘是上海最知名地標，如果第一家店經營成功，有助打開知名度，後面展店的效益會很大。

乾杯去年營收26.57億元，其中台灣事業營收19.84億元，年增8.7%；大陸事業營收6.73億元，年增111%。外販事業營收1.48億元，年增50%。

乾杯也將於年底進入香港市場，平出莊司說，乾杯在台灣有非常多香港客人，代表香港人對日式燒肉接受度高，看好在香港市場的發展。

平出莊司也看好歐洲市場。他說，日式燒肉在歐洲不盛行，不是因為歐洲人不喜歡燒肉，問題出在「肉」不對。他解釋，歐洲飼養的牛隻主要是草飼，肉的油花不多，用作燒肉口感會太乾。正在籌備的老乾杯倫敦店，選用油花較多的澳洲和牛，他相信只要選對肉，就有機會打開歐洲市場。