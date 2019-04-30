沃旭宣布：完成大彰化風場最終投資決定

2019-04-30 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



沃旭能源董事會今對大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定（Final Investment Decision），沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，大彰化東南及西南第一階段風場計畫，是台灣首座符合產業在地化要求並做出最終投資決定的離岸風場。

沃旭能源指出，在最終投資決定前，經濟部已經核可沃旭能源提出產業關聯執行方案，隨後沃旭與台灣電力公司依據2019年1月30 日所公布之躉購費率完成簽署購售電合約。

柏森文表示，沃旭能源這項重大投資將挹注於台灣再生能源轉型，並帶來創造本地就業機會及推動產業發展等實質效益，很自豪這項風場計畫內有很高比例的在地化項目，而初期陸域工作將於5月正式啟動。

沃旭能源全球離岸風電事業執行長馬丁諾柏（Martin Neubert）則說，過去幾個月，沃旭專注致力於取得籌設許可、重新商議合約、通過產業關聯方案審查、及簽署購售電合約，因供應鏈夥伴、台灣電力公司及政府決策者的緊密合作，沃旭得以達成前述所有里程碑，並做出最終投資決定，這項具有指標性意義的計畫，將成為台灣規模最大的離岸風場，並展現出離岸風電在台灣及亞太地區創造低碳能源系統的無比潛力。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化縣外海距岸35至50公里處，總裝置容量達900MW，未來可以供應綠電給約1百萬台灣家庭用戶，而這項離岸風場計畫的海上建置期將為2021至2022年。