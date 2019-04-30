主計總處公布Q1GDP1.72％ 消費成長不如預期

2019-04-30 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



主計總處今天公布今年第1季概估經濟成長率為1.72％，較2月預測數的1.82％減少0.1個百分點，主要原因為消費成長不如預期。

主計總處指出，全球景氣成長放緩，加深產業淡季效應，加以比較基期偏高，我國出口按美元計價年增率減4.19％，（以新台幣計價增0.49％＿，終止連續10季增長，各主要貨品除資通視聽產品及電機產品分別增18.59％及2.25％外，餘均呈跌勢，其中占比最高之電子零組件減7.25％，基本金屬與化學品減幅則逾1成；併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長1.20％，2月預測成長0.40％。

在輸入方面，國際原物料價格較上年同季為低，出口與消費衍生需求減少，不過美元計價資本設備進口增15.41％，第1季按美元計價商品進口減0.81％（按新台幣計價增4.02％），併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長1.47％（2月預測成長0.37％）；另輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.05個百分點。

內需方面，主計總處表示，第1季在綜合商品及無店面零售銷售額續增，與汽機車、資通訊設備銷售營業額衰退等交互影響下，整體零售業營業額微增0.01％；主要服務消費中，餐飲業營業額增加5.85％，出國人次亦增8.94％（2個月），但股票成交值續減23.76％，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第1季民間消費成長1.45％（2月預測成長1.79％），對經濟成長貢獻0.86個百分點○政府消費方面，負成長3.37％，對經濟成長負貢獻0.48個百分點。