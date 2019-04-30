第1季國民所得概估統計1.72% 消費成長不如預期

2019-04-30 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（30）日公布今年第1季國民所得概估統計為1.72%，較2月預測值微幅下修0.1個百分點，主因消費成長不如預期。

主計總處2月時發布經濟預測，估2019年經濟成長率為2.27%，較去年11月的預測值2.41%，下修0.14個百分點，雖然第1季預估值僅1.82%，但表示將逐季走高，下半年經濟成長率均達2%以上。

主計總處表示，外需方面，全球景氣成長放緩，加深產業淡季效應，加上去年比較基期偏高，我國出口按美元計價年減4.2％，中止連續10季正成長，各主要貨品除資通視聽產品及電機產品分別增18.6％及2.3％外，餘均呈跌勢，其中占比最高之電子零組件減7.3％，基本金屬與化學品減幅則逾1成；併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長1.2％，上修2月的成長預測估值0.4％。

在內需方面，第1季在綜合商品及無店面零售銷售額續增，與汽機車、資通訊設備銷售營業額衰退等交互影響下，整體零售業營業額微增0.01％；主要服務消費中，餐飲業營業額增加5.85％，出國人次亦增8.94％，惟股票成交值續減23.76％，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第1季民間消費成長由1.79％下修至1.45％，對經濟成長貢獻0.86個百分點。

至於政府消費，第1季呈現負成長3.37％，對經濟成長負貢獻0.48個百分點。