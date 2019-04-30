親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
重振台灣競爭力
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

第1季國民所得概估統計1.72% 消費成長不如預期

2019-04-30 16:20經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今（30）日公布今年第1季國民所得概估統計為1.72%，較2月預測值微幅下修0.1個百分點，主因消費成長不如預期。

主計總處2月時發布經濟預測，估2019年經濟成長率為2.27%，較去年11月的預測值2.41%，下修0.14個百分點，雖然第1季預估值僅1.82%，但表示將逐季走高，下半年經濟成長率均達2%以上。

主計總處表示，外需方面，全球景氣成長放緩，加深產業淡季效應，加上去年比較基期偏高，我國出口按美元計價年減4.2％，中止連續10季正成長，各主要貨品除資通視聽產品及電機產品分別增18.6％及2.3％外，餘均呈跌勢，其中占比最高之電子零組件減7.3％，基本金屬與化學品減幅則逾1成；併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長1.2％，上修2月的成長預測估值0.4％。

在內需方面，第1季在綜合商品及無店面零售銷售額續增，與汽機車、資通訊設備銷售營業額衰退等交互影響下，整體零售業營業額微增0.01％；主要服務消費中，餐飲業營業額增加5.85％，出國人次亦增8.94％，惟股票成交值續減23.76％，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第1季民間消費成長由1.79％下修至1.45％，對經濟成長貢獻0.86個百分點。

至於政府消費，第1季呈現負成長3.37％，對經濟成長負貢獻0.48個百分點。

在資本形成方面，雖營業用小客車及飛機等增購減少，抑低運輸工具投資，惟國內半導體廠商資本支出增加，第1季新台幣計價資本設備進口增21％，加上營建工程投資亦持續成長，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成，包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動的實質成長6.8％，對經濟成長貢獻1.39個百分點。

主計總處今（30）日公布今年第1季國民所得概估統計為1.72%，較2月預測值微幅...
主計總處今（30）日公布今年第1季國民所得概估統計為1.72%，較2月預測值微幅下修0.1個百分點，主因消費成長不如預期。
分享

物價經濟成長率
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

主計總處公布Q1GDP1.72％ 消費成長不如預期

2019-04-30 16:26

又見藍燈 3月製造業景氣連5衰

2019-04-30 14:29

郭董預言美中貿易戰將落幕 但科技戰才剛開始

2019-04-30 14:29

3月製造業景氣燈號連五藍 台經院：築底態勢跌幅有限

2019-04-30 13:14

製造業燈號連5藍衰退 台經院：築底態勢顯現

2019-04-30 12:04

投審會：每案都須重新審查 不是針對雙子星

2019-04-30 11:24

雙子星案卡關 于品海：南海控股是港資非中資

2019-04-30 11:20

製造業燈號連5藍跌幅有限 台經院：築底態勢顯現

2019-04-30 11:15

熱門文章

蘋果財報即將公布 市場保守以對 蘋概股氣弱

2019-04-30 12:19

勞工五一勞動節出勤 雇主須加倍給薪

2019-04-30 16:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top